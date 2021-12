Nauen

Was kann es Schöneres geben, als anderen Menschen im Rahmen eines Schulprojektes Freude zu bereiten? 15 Mädchen und Jungen der Berufsschulpflichtigen-Klasse am Oberstufenzentrum in Nauen hatten dazu in den vergangenen Wochen Gelegenheit. Sie setzten mit viel Einsatz die Wunschkugel-Aktion in die Tat um.

„Wir wollen damit unter anderem Menschen erfreuen, die benachteiligt und bedürftig sind und nicht so Weihnachten feiern können, wie wir das kennen“, sagt Berufsschullehrerin Alexandra Collin.

2020 lief es das erste Mal

Sie ist der Motor der Aktion und macht es schon das zweite Mal nach dem Erfolg im Vorjahr. Damals hatte sie das Projekt gemeinsam mit der damaligen Schulsozialarbeiterin ins Leben gerufen. Mehr als 100 Wünsche wurden erfüllt.

„Weil es so gut angekommen war, wollten wir es weiterführen“, sagt die Lehrerin. Und auch in diesem Jahr war der Zuspruch groß: „Wir können rund 130 Wünsche erfüllen. Außerdem haben wir noch Sachspenden erhalten, so dass wir jetzt bei über 200 Geschenken sind, die abgegeben wurden. Danach haben die Mädels und Jungs alles ganz fleißig verpackt.“ Nächste Woche soll nun alles von einem kleinen Team verteilt werden.

Kinderheime und Seniorenzentren

Doch bis dahin hatten die Schüler der Berufsschulpflichtigen-Klasse eine Menge zu tun. Sie überlegten, wen man im Havelland ansprechen und wer sich über Geschenke freuen könnte.

Lehrerin Alexandra Collin hat die Aktion koordiniert. Quelle: Andreas Kaatz

Auf die Liste kamen unter anderem Kinderheime, Seniorenzentren oder Tierheime, denn auch Tiere wie Igel, Eichhörnchen oder Esel sollten von der Aktion etwas haben. Der Liste der Orte war lang, reichte von Rathenow über Nauen und Brieselang bis nach Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien.

Sekretariat war der große Anlaufpunkt

Dann wurden die entsprechenden Einrichtungen von den Schüler aufgesucht oder angerufen. Sie schrieben anschließend Zettel mit den Wünschen und die kamen in große Kugeln. Fortan entwickelte sich das Sekretariat der Schule zum Dreh- und Angelpunkt.

„Es herrschte ein Kommen und Gehen. Die beiden Damen waren mit unsere Weihnachtswichtel. Sie haben Wünsche angenommen und Wunschkugeln herausgegeben“, sagte Alexandra Collin. Interessierte Schüler und Lehrer des OSZ konnten sich eine der Kugeln nehmen und den jeweiligen Wunsch erfüllen. Anschließend wurde das Geschenk dort wieder abgegeben.

Viele Wünsche werden erfüllt

Und so wird sich jetzt beispielsweise der fünfjährige Junge, der derzeit keine Wohnung hat und auch kein Spielzeug, über ein Aufziehauto freuen können, das er sich gewünscht hat. Eine junge Frau, die stark mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, bekommt ein Puzzle-Spiel, um auf andere Gedanken zu kommen. Und eine Mama, die derzeit keine eigene Wohnung hat, wünschte sich ein Fotoalbum, in dem sie ihre Erinnerungen einkleben kann.

„Da sind schon Sachen bei, die mich berührt haben“, sagt die Lehrerin. Und ihren Schülern geht es teilweise nicht anders. Gern mitgemacht hat die 18-jährige Jessica, die es in ihrem Leben nicht so einfach hatte, wie sie selbst sagt. „Ich habe hier gelernt, dass es doch viele Menschen gibt, die ein gutes Herz haben und mithelfen.“

Auch Eltern halfen mit

Ihr lagen die Tier-Wünsche besonders am Herzen. Und wenn Corona es zulässt, will sie in Seniorenzentren Zeitwünsche erfüllen und mit den älteren Menschen beispielsweise spielen. Und die 17-jährige Jo meinte: „Ich fand es schön, wie dankbar die Leute waren. Die haben sich so gefreut.“

Aber auch Eltern haben sich mit eingebracht bei der Aktion und etwas gespendet wie Tierfutter in größeren Mengen. Sogar eine Kiste mit Spielen sei zusammenkommen. „Da sind wir ganz dankbar und überwältigt“, sagte Alexandra Collin. Sie ist auf jeden Fall stolz auf ihre Schüler, die die Aktion mit ihr gemeinsam gestemmt haben.„Die Motivation in der Berufsschulpflichten-Klasse ist nicht immer groß, aber wir haben dieses Jahr eine ganz tolle Klasse.“

Von Andreas Kaatz