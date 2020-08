Nauen: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall 

Nauen

An den Rohrwiesen in Nauen kam es am Sonntag gegen 22.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde.

Polizeibeamte hatten zuvor bei einer Streifenfahrt ein Kradfahrer bemerkt, an dessen Maschine das Kennzeichen fehlte. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, gab dieser Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, kam der Fahrer mit dem Cross-Motorrad schließlich in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und stürzte. Das Motorrad schlidderte einige Meter weiter in den Straßengraben und wurde stark beschädigt.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Trotzdem flüchtete er zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Polizisten verfolgten den Unfallverursacher zunächst, konnten ihn aber auch wegen Dunkelheit nicht finden. „Weil ersichtlich war, dass der Mann sich verletzt hatte, wurde schließlich ein Polizeihubschrauber angefordert“, sagte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin gegenüber der MAZ. Mit Hilfe des Hubschraubers sei der Mann schließlich entdeckt worden, die sich am Boden befindlichen Beamten konnten ihn stellen. Der schwer verletzte Mann wurde schließlich zum Rettungswagen begleitet und in ein Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um einen 20-jährigen Havelländer.

Nächtliche Suche mit Hubschrauber in Nauen. Quelle: Faltin

„Der Verdacht des Fahrens unter Drogen- oder Alkoholeinfluss bestätigte sich in der Nacht nicht, so Stefanie Wagner-Leppin. Jedoch stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein vorweisen konnte. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls laufen. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

