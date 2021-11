Nauen

„...von Blankenese bis hin nach Wuppertaaaaaal.“ So klang es am 11.11. vom großen Lkw her-unter, mit dem der Nauener Karneval Club (NKC) gegen 11.11 Uhr durch die Stadt fuhr. Vielerorts hatten sich Schaulustige postiert, um den Zug der lustigen Leute nicht zu verpassen. Und natürlich gab es Kamelle satt. Süßigkeiten flogen vom Lkw ins Volk. Und das Prinzenpaar David der 57./58. und seine Lieblichkeit Nadine die 2. folgten im Cabrio.

Am Rathauskreisel kamen die Schaulustigen ganz besonders auf ihre Kosten, denn der Autokorso passierte ihn zweimal. Los ging es bei Norma. Danach führte die Tour durch mehrere Kreisverkehre. Immer wieder erschallte der Schlachtruf „Nauen hinein“.

Das Prinzenpaar folgte dem Lkw im Cabrio durch die Stadt. Quelle: Andreas Kaatz

So ging es durch den Kreisel am Lindenplatz zum nächsten an der Spandauer Straße. Dort wurde gewendet. Schüler der Dr. Georg Graf von Arco Schule säumten den Weg. Sie hatten auch die Bilder gemalt, mit denen der Lkw geschmückt wurde.

Vom Lkw herab regnete es Süßigkeiten. Quelle: Andreas Kaatz

Anschließend fuhr der Tross auch noch zum Kreisverkehr am Luchcenter, bevor es zurück zum Rathauskreisel und weiter zu Norma ging. In der Gaststätte Am Ritterfeld ließen die Narren es ausklingen. Dort gab es den wichtigsten Teil des Tages: Bürgermeister Manuel Meger (LWN) überreichte NKC-Präsident Ralf Müller den Rathaus-Schlüssel. Dies erfolgte sonst vor dem Kreishaus, die Corona-Regeln ließen sich da aber nicht umsetzen.

Voller Einsatz auch von den jüngeren Karnevalisten. Quelle: Andreas Kaatz

Das Prinzenpaar hat sein Amt nach 2020 nun zum zweiten Mal inne. „Wir hatten damals gleich gesagt, dass wir uns verpflichten, es zweimal zu machen“, sagt David Fürst. Im Vorjahr gab es nur eine Schlüsselübergabe im Schloss Ribbeck, in dieser Saison soll es wieder mit Veranstaltungen losgehen – erstmals am 8. Januar. Da ist eine Prunksitzung geplant. „Wir wollen alles mitnehmen, was möglich ist“, so der Karnevalsprinz.

Bürgermeister Manuel Meger (LWN, r.) musste den Rathausschlüssel hergeben. NKC-Präsident Ralf Müller (l.) freute sich. Quelle: Andreas Kaatz

„Es wird jetzt fleißig geprobt. Wir wissen aber nicht, was die Regierung noch entscheidet. Wir hoffen, dass wir Karneval unter 2G-Regelung im Casa Toro Negro machen können“, sagt Müller. Es soll ein komplettes Programm geben. Als gelungen bezeichnet er den Autokorso.

Das erste Mal ging es nämlich mit Lkw durch die Stadt. Sein Dank geht an Rüdiger Görbig, der ihn zur Verfügung gestellt hat. Karten für die Veranstaltungen können schon bestellt werden, der Verkauf soll zwischen Weihnachten und Neujahr erfolgen.

Von Andreas Kaatz