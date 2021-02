Nauen

Damit die B 273 zwischen Nauen und Börnicke ab diesem Jahr aus- und umgebaut werden kann, hat der Landesbetrieb Straßenwesen kürzlich damit begonnen, insgesamt mehr als 100 Bäume entlang der Strecke fällen zu lassen. Doch nun ruhen die Arbeiten, die Fällungen sind vorerst eingestellt worden. Grund dafür ist ein Eilantrag des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Gerichtssprecherin Christiane Scheerhorn bestätigt den Eingang des Eilantrages auf Fällstopp. „Wann der Senat darüber entscheiden wird, kann ich aber noch nicht sagen“, meinte sie. Der Landesbetrieb selber wird die Arbeiten erst einmal nicht fortsetzen. Sprecher Steffen Streu sagte auf Anfrage: „Klar ist, dass wir die Baumfällungen einstellen. Wir werden jetzt warten, bis das Gericht entscheidet.“ 85 Bäume seien schon gefällt worden, 17 würden noch fehlen.

Lebensstätte von seltenen Käferarten

Die B 273 gehört zum Netz der Deutschen Alleenstraßen. Der Nabu kritisiert, dass für den bevorstehenden Ausbau der Straße ab drittem Quartal auch mächtige Eichen gefällt worden sind. Diese hätten als Lebensstätte der streng geschützten FFH-Käferarten Großer Rosenkäfer und Eremit gedient. Mit der Fällung dieser Alteichen seien die letzten nachgewiesenen Lebensräume des Eremiten in der Region zerstört worden, heißt es seitens des Nabu.

Brandenburgs Vorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch sagt: „Aus den Planunterlagen ging nicht hervor, dass die Fällungen der Eichen den Lebensraum der besonders geschützten Käferarten vernichtet. Dementsprechend wurden keine Maßnahmen ergriffen, um die Bäume zu erhalten. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat es anscheinend versäumt, die Bäume auf das Vorkommen geschützter Arten untersuchen zu lassen und damit in grober Weise gegen seine Rechtspflichten verstoßen.“

Kreisverkehr an L 201

Der Landesbetrieb will am Knoten mit der L 201 einen Kreisverkehr errichten und die Anbindungen zum Trappenweg/Graf-Arco-Straße, Am Forsthaus/Kienberger Dorfstraße sowie die Zufahrt zum DHL-Verteilzentrum um- und ausbauen. Zudem werden die Kurvenlage der Strecke verkehrssicherer gestaltet und der Radweg verbreitert und instand gesetzt.

Wie die Behörde außerdem mitteilte, würden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde für die gefällten Bäume Ausgleichspflanzungen vorgenommen. Ein Teil davon sei schon umgesetzt worden. Somit sind bereits 108 Ulmen gepflanzt worden. Weitere 89 Ulmen werden nach Abschluss der Bauarbeiten – voraussichtlich im Herbst 2022 – gepflanzt.

Massive Eingriffe kritisiert

Der Nabu bleibt indes bei seiner Kritik. Er weist darauf hin, dass mit dem Ausbau der B 273 massive Eingriffe in den Alleenbestand, aber auch in das umliegende Naturschutz- und FFH-Gebiet „Leitsakgraben“ verbunden seien. Deshalb spricht sich die Naturschutzorganisation dafür aus, dass ein ordnungsgemäßes Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. „Das Fehlen eines solchen Verfahrens für das umfangreiche Straßenbauvorhaben ist ein zusätzlicher Rechtsverstoß“, so der Nabu.

„Der geplante Ausbau der B 273 zeigt, dass dem Schutz der Alleen in Brandenburg nicht ausreichend Rechnung getragen wird“, moniert Schmitz-Jersch. Doch Alleen seien in Brandenburg durch das Naturschutzgesetz besonders geschützt. Der Schutz müsse gerade von Behördenseite, insbesondere bei Straßenausbauvorhaben, eine Selbstverständlichkeit sein. „Dies beinhaltet zwingend die Prüfung von Ausbauvarianten zum Erhalt aller Alleenbäume“, fordert er.

Gefahr für Standfestigkeit

Seitens des Landesbetriebes war zuvor aber auch zu erfahren, dass im Zuge der geplanten Straßenbauarbeiten einem Teil der Bäume Schäden drohen würden. Da die Straße grundhaft erneuert wird, müssen die Bauleute tief in den Boden, wobei die Gefahr besteht, Wurzeln zu beschädigen. Dies jedoch würde die Standsicherheit dieser Bäume stark beeinträchtigen, weshalb sie vorher gefällt werden sollen. Außerdem soll die Linienführung der Straße teilweise verändert werden, um Gefahrenpunkte zu entschärfen.

Der stellvertretende Ortsvorsteher von Börnicke Robert Pritzkow (LWN+B) bedauert die Fällungen: „Ich hoffe, der Landesbetrieb überdenkt noch einmal seine Planungen, so dass wenigstens adäquate Nachpflanzungen, auch von neuen Eichen, vorgenommen werden.“ Er findet die Forderung des Nabu nach einem Planfeststellungsverfahren aber etwas zu hoch gegriffen. „Das würde auch die dringend benötigte Sanierung des Radwegs an der B 273 verzögern. Deshalb sollten wir einen sinnvollen Ausgleich zwischen Naturschutz- und Infrastrukturinteressen finden.“

