Nauen

Wegen einer Verkehrsunfallflucht in Nauen wurde die Polizei am Mittwoch gerufen. Ein Pkw war gegen 12 Uhr in der Ketziner Straße gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und anschließend einfach weitergefahren.

Aufgrund des Aufpralls hatte sich allerdings eine Kfz-Kennzeichentafel gelöst und lag bei Eintreffen der Polizei noch am Unfallort. Bei der Suche in der Umgebung fanden die Beamten wenig später einen Ford, zu dem das Kennzeichen gehört. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Dammstraße.

Anzeige

Im Auto schlief ein Mann, auf den die Beschreibung einer Zeugin des Unfalls passte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille.

Weitere MAZ+ Artikel

Bei der Überprüfung des Pkws stellte sich heraus, dass dieser wegen eines unbefugten Gebrauchs zur Fahndung ausgeschrieben war. Außerdem lag gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Der stark Alkoholisierte musste mit zur Blutprobe und wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZ Havelland