Nauen: Nacharbeiten am Kreisverkehr Berliner Straße

Nauen

Am Kreisverkehr Berliner Straße/Robert-Bosch-Straße im Verlauf der Bundesstraße B 273 in Nauen sind Schäden aufgetreten, die Anfang April beseitigt werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Dienstag mit. „Es handelt sich um Mängel, die während der Gewährleistungsfrist entstanden sind“, erklärte Pressesprecher Steffen Streu.

Nacharbeiten am Nauener Kreisverkehr

Es ist bei den Nacharbeiten geplant, unter anderem Asphaltanschlussnähte und Randeinfassungen zu erneuern. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Dienstag, dem 5. April, und dauern bis Dienstag, den 12. April. Am genannten Kreisverkehr wird für die Arbeiten eine Tagesbaustelle mit halbseitiger Sperrung des Straßenverkehrs sowie Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich eingerichtet.

Der Straßenverkehr wird mit einer Ampel geregelt. Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung der Beeinträchtigungen.

Von MAZonline