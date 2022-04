Nauen

Seit November 2021 hatten Bagger und Radlader auf dem Gelände des Nauener Nachbarschaftsgartens „Grünes Eck“ zwischen Feldstraße und Bredower Weg jede Menge Erdmassen bewegt. Der Umbau der Einrichtung war lange geplant gewesen – nach weniger als einem halben Jahr ist er nun im April 2022 abgeschlossen.

Und das ist ein Grund zur Freude ebenso wie für ein großes Einweihungsfest, wie Xinglang Guo-Lippert vom Verein Mikado, welcher unter anderem auch den Nachbarschaftsgarten koordiniert, berichtet. Stattfinden soll das Fest am kommenden Donnerstag, 14. April. Und verbunden wird die Neueröffnung des „Grünen Ecks“ direkt mit einem Osterfest, welches vor allem für die Kinder und Jugendlichen auf die Beine gestellt wird, wie Guo-Lippert berichtet.

Gründonnerstag findet im Nachbarschaftsgarten Nauen ein Oster- und Einweihungsfest statt

Los geht es in der Feldstraße 15A am Donnerstag um 14 Uhr. Für alle Besucher haben sich die Veranstalter eine Menge einfallen lassen. Die feierliche Eröffnung beginnt gegen 14.20 Uhr mit der großen Ostereiersuche im Nachbarschaftsgarten. Gegen 14.30 Uhr lädt Osterhase „Pinki“ dann zum Osterquiz. Ab 15.30 Uhr können vor Ort zusammen mit einer Musikpädagogin unter dem Titel „Gartenklänge“ aus Gartengeräten und Musikinstrumenten Melodien erzeugt werden, ehe ab 16 Uhr zum Osterfeuer mit Stockbrotessen geladen wird. Osterhase „Pinki“ wird an diesem Nachmittag nicht nur Ostereier verstecken, sondern auch für das eine oder andere Rätsel sorgen und so manchen Scherz machen, verrät Guo-Lippert.

Einweihungsfest im „Grünen Eck“ ist zugleich Dankeschöne für die Unterstützung

Mit dem Fest am Donnerstag soll zugleich den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern gedankt werden, die sich in den Nachbarschaftsgarten mit einbringen, ebenso wie allen Inter-essenten des „Grünen Ecks“. Das soll ab Donnerstag dann zukünftig wieder als Treffpunkt für alle Nauenerinnen und Nauener dienen. Zeitgleich mit dem Garten wird auch der letzte Aufsteller der Dauerausstellung in der Feldstraße fertiggestellt und eingeweiht, heißt es überdies.

Von Nadine Bieneck