Nauen

Auf die ganz kleinen Nauener warten schon jetzt große Herausforderungen. Denn es dauert nicht mehr lange und sie können den Abenteuerspielplatz im Nachbarschaftsgarten „Grünes Eck“ in der Feldstraße in Besitz nehmen. Dort laufen derzeit die letzten Bauarbeiten. Seit November wird die Fläche mit Städtebaufördermitteln im Auftrag der Stadt Nauen von der Firma H & K Gartendesign GmbH komplett umgestaltet. Ostern soll Einweihung gefeiert werden.

Darauf freut sich auch schon Sarah Götze. „Es ist ein Ort der Begegnung, wo sich Menschen im Stadtteil treffen, einfach verweilen oder auch etwas gestalten können“, sagt sie. „Das war auch immer die Idee vom Quartiersmanagement Innenstadt-Ost.“ Für den Verein Mikado als Träger kümmert sie sich auch mit um den Nachbarschaftsgarten. „Ich sage immer, dass ist wie mein drittes Baby, ich habe ihn von der Pike auf mitgestaltet“, sagt die Netzwerkkoordinatorin lachend.

Eine Metallskulptur von Frantek P. Riedel ziert den Haupteingang des Nachbarschaftsgartens. Quelle: Andreas Kaatz

Sie hat auch das aktuelle Projekt begleitet, bei dessen Gestaltung die Nauener aufgerufen waren, sich zu beteiligen. Dass die Wahl auf einen Spielplatz für Kleinkinder fiel, habe neben der besseren Verträglichkeit für ein Wohngebiet in erster Linie etwas damit zu tun, dass es keinen gleichartigen Spielplatz in der Nähe gibt. „Wir haben zwar einen im Stadtbad, aber der ist im Sommer nicht kostenfrei zugänglich. Der nächstgelegene Spielplatz ist die neue Kletterspinne in der Gartenstraße, doch die ist eher etwas für größere Kinder“, sagt Sarah Götze.

Kleine Kinder klettern gern

So machte sie sich Gedanken, wie ein Spielplatz für kleine Kinder aussehen sollte. „Wie ich feststellen konnte, klettern die Kinder gerne über viele Ebenen, verstecken sich, rennen im Kreis oder wollen Buden bauen“, sagt sie. Das Ergebnis ist nun im Grünen Eck zu sehen.

Sarah Götze und Xinglang Guo-Lippert modellieren den Sandberg noch etwas nach. Quelle: Andreas Kaatz

Bis zu diesem Punkt war es allerdings ein längerer Weg. So hatte sie auf Basis von Workshops im Jahre 2019 mit ihrer kleinen Firma GreenG drei Vorentwürfe erstellt, die der Stadt Nauen vorgelegt wurden. Die entschied sich für eine Variante und ergänzte diese mit einigen Elementen aus den anderen Entwürfen.

Auftrag wurde im Oktober erteilt

Das Ergebnis konnten die Bürger dann noch einmal im April 2020 kommentieren. Am Ende hat Planerin Angelika Jahn im Frühjahr 2021 für die Stadt die Ausführungsplanung erstellt und den Förderantrag eingereicht. Nach der Ausschreibung konnte dann im Oktober der Auftrag erteilt werden.

Das Spielgerät bekommt eine auch eine Rutsche. Ursprünglich sollte diese auf den Hügel, doch der Platz reichte nicht aus. Quelle: Andreas Kaatz

Die Anlage verfügt jetzt über drei Eingänge mit verschließbaren Toren. Über dem Hauptzugang leuchtet die Blumenskulptur von Metallkünstler Frantek P. Riedel. Bei der Wegegestaltung wurde der alte, diagonal verlaufende Trampelpfad, den es schon vor Einrichtung des Gartens im Jahre 2017 gab, nachempfunden.

„Trampelpfad“ bleibt, nur anders

„Wir haben gesagt, dass wir den Leuten nicht völlig die Gewohnheiten nehmen wollen“, sagt Sarah Götze. Die Tore sorgen für einen beruhigten Bereich und dafür, dass die kleinen Kinder nicht rauslaufen können. „Ein großes Anliegen war es auch gewesen, dass wir hier jetzt fließend Wasser haben, damit wir nicht jedes Mal mit Gießkannen zum Wasserkübel laufen müssen“, sagt sie.

Aber nicht alles ist neu im neuen Nachbarschaftsgarten. „Wir haben versucht, alte Elemente vom bisherigen Garten zu übernehmen, damit ein Wiedererkennungswert vorhanden ist. Deshalb wird die Eckbank vom Projekt „Zuhause, eine Bank im Grünen“ aus dem Jahre 2018 erneut aufgebaut. „Das ist ein prägnantes Element für den Garten.“

Wildbienenhotel steht schon wieder

Schon wieder aufgestellt wurde zudem das Wildbienenhotel. Aber auch die überdachte Sitzgruppe gehört mit dazu, hat ihren Standort aber nunmehr zur Straße hin. Sarah Götze wünscht sich zudem, dass noch vor Ostern der Gemeinschaftsgrill errichtet werden kann, für den es Geld aus dem Nauener Bürgerbudget gibt.

Die Nauener indes verfolgen die Bauarbeiten auf dem Grünen Eck aufmerksam. „Es gab schon viele positive Reaktionen. Viele fragten, wann es eröffnet wird“, sagt Xinglang Guo-Lippert von Mikado. Und denen kann sie dann sagen, dass es am 14. April losgehen wird. An diesem Tag ist im Nachbarschaftsgarten ein Einweihungs- und Osterfest geplant.

Von 14 bis 17 Uhr wird Pinki der Osterhase vor Ort sein und Ostereier verstecken, Rätsel aufgeben und so manchen kleinen Scherz machen. Eine Musikpädagogin lädt zu musikalischen Erfahrungen mit Percussion aus Gartengeräten ein. Und mit einem Spielparcours-Eierlauf wird das neue Spielgerät eingeweiht. Zudem gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen, wie Garten-Tic Tac Toe, Oster-Buttons-Workshop oder auch Osterbasteln.

Von Andreas Kaatz