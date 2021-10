Nauen

Gina-Marie Hahn weiß schon eine ganze Weile, was sie beruflich werden möchte. Sie will in die Pflege und später vielleicht Intensivkrankenschwester werden – so wie ihre Mutter. Das findet sie interessant. Anfang Oktober begann die 18-Jährige dazu eine Ausbildung zur Pflegefachfrau an der Pflegeschule in Nauen. „Ich habe zuvor schon einige Praktika in verschiedenen Einrichtungen absolviert“, sagt sie. „Der Kontakt mit Menschen ist mein Ding, und in meiner Familie ist fast jeder in der Pflege tätig.“

Die junge Frau aus Kremmen gehört zu den insgesamt 56 Frauen und Männern, die in diesem Herbst die generalistische Pflegeausbildung in Nauen begonnen haben. Genereller Start für die neue Ausbildungsform war im Oktober 2020 mit zwei Klassen, im April kam eine weitere hinzu. Nun sind es fünf. Die Azubis werden mit ihrem Abschluss nach drei Jahren drei Berufe in einem haben: Gesundheits- und Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger.

Vielfältige Praxisbereiche

Mit der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist Matthias Rehder, Geschäftsführer der Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH (AGP), zufrieden: „Im Sommer waren wir schon voll und hatten bis kurz vor Beginn noch nachrücken lassen.“ Er verweist darauf, dass vor Ort für alle relevanten Bereiche Praxisplätze angeboten werden können. „Damit haben wir einen Marktvorteil und das merken wir auch“, weiß Rehder.

Mit der bisherigen Abbrecherquote von 16 Prozent ist er durchaus zufrieden. „Wir hatten vorher auch schon Altenpflegejahrgänge, bei denen es bis zu 30 Prozent waren“, sagt er. Wenn Azubis die Ausbildung hinschmeißen, dann seien die Ursachen nicht in erster Linie im schulischen Bereich zu finden, sondern eher im persönlichen, meint er. Fehlende Zuverlässigkeit sei ebenso ein Grund wie die Einsicht der Betreffenden, dass es für sie vielleicht doch nicht der richtige Beruf ist.

Modellversuch mit guten Erfahrungen

Rehder kann ein positives Zwischenfazit zur generalistischen Ausbildung ziehen. „Es ist bisher gut gelaufen, auch aufgrund der Erfahrungen mit dem Modellversuch“, sagt er. Denn bereits 2018 konnte die AGP im Rahmen der integrierten Pflegeausbildung (IPA) die beiden Ausbildungsgänge Gesundheits- und Krankenpflege sowie examinierte Altenpflege miteinander verknüpfen und somit innerhalb einer Ausbildung zwei Berufsabschlüsse anbieten.

Rehder sieht aber noch Nachholbedarf bei der Praxisanleitung in den Betrieben außerhalb der Unternehmensgruppe. Denn die Praxisanleiter müssten eine bestimmte Zahl an Stunden nachweisen, in denen sie die Azubis betreuen. Das klappt nicht immer. „Da gibt es teils große Unterschiede. Das ist Anlass für uns, um mit den Kooperationspartnern zu reden“, so Rehder.

Spaß an der Arbeit mit Menschen

Zu den neuen Azubis in diesem Jahr gehört auch Lea Marie Chemnitz aus Bergerdamm. „Es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten und zu helfen sowie zu wissen, dass man helfen kann“, sagt die 16-Jährige, die in ihrem Heimatort der Feuerwehr angehört. Sie kann sich vorstellen, nach der Ausbildung in einem Krankenhaus zu arbeiten.

Schon etwas älter ist Oleg Flomin aus Wustermark. Der 34-Jährige war vorher zwölf Jahre lang Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr und dort Ausbilder für Auslandseinsätze. Innerhalb der Familie habe er auch schon mit Pflegebedürftigkeit zu tun gehabt. Er will nun unbedingt in einem sozialen Beruf tätig sein.

Hoffen auf Erweiterungsbau

„Ich habe mich dann für ein Praktikum entschieden und dabei einen guten Eindruck gewonnen“, so Flomin, der in der Sozialstation Wustermark des Gemeinschaftswerkes angestellt und für die Ausbildung freigestellt worden ist. Später würde der Vater zweier Kinder vielleicht in einem Hospiz arbeiten wollen.

Angesichts der Nachfrage nach Ausbildungsstellen hofft Matthias Rehder, dass bald mit dem Erweiterungsbau für die Schule angefangen werden kann. Es gibt zwar hinsichtlich Fördermittel positive Signale, aber noch keinen Bescheid. „Wir sind jetzt dabei, den vorzeitigen Maßnahmebeginn vorzubereiten und über das Gesundheitsministerium beim Strukturfonds zu beantragen, um in die Vorplanung gehen zu können“, sagt er. Eine grobe Kostenschätzung liegt bei 5,5 Millionen Euro.

Grobe Raumplanung gibt es schon

Eine grobe Raumplanung gebe es bereits. So soll das bestehende Gebäude gespiegelt und der Neubau mit dem etwa gleichen Raumvolumen direkt daneben gesetzt werden. Im Erdgeschoss ist unter anderem eine Verteilküche geplant, um die Selbstversorgung der Schule zu ermöglichen. Dort sollen aber auch Betreuungskräfte für einfache Küchenarbeiten wie Plätzchen backen ausgebildet werden.

Im ersten Obergeschoss soll es drei Klassenräume und sechs Kleingruppenräume geben. Und darüber „schwebt uns vor, eine Wohnung nachzuempfinden, wo man unter realen Bedingungen in häuslicher Umgebung arbeiten kann“, so der Geschäftsführer. Die Zeit jedenfalls drängt. „Wir sind de facto schon dreizügig und kommen in große Raumprobleme“, sagt er. Später soll die Schule vierzügig sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar hat die Pflegefachschule derzeit genug Lehrkräfte für das, was zu tun ist, wie Rehder sagt. Trotzdem sei man immer auf der Suche nach weiteren Lehrern – nicht zuletzt auch im Hinblick auf den zweiten Bauabschnitt. So könne man bei der AGP ein Masterstudium parallel zur Tätigkeit als Lehrer absolvieren. Voraussetzung: ein pflegewissenschaftlicher Bachelor und ein pflegerischer Grundberuf.

Von Andreas Kaatz