Alexander Rust ist der Initiator der Aktion „Nauener Altstadtlauf“. Im Mai dieses Jahres sollen die ersten Läufer in der Funkstadt an den Start gehen. Die Strecke ist abwechslungsreich und führt an den schönsten Ecken Nauens vorbei. Doch neben dem Lauf gibt es noch viele weitere Unterhaltungsangebote.