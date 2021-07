Nauen

Die Heimatfreunde Nauen schlüpfen gerne in neue Rollen und Kostüme. Am Freitag sah man sie in Kleidung, die noch nicht ganz so alt ist. Sie trugen den 80er-Jahre-Look – passend zum Anlass: die Eröffnung der Ausstellung „Wendezeiten 1989/90“ im Richart-Hof. Ab 6. Juli ist sie für alle Interessierten zu sehen.

Grundstock bildet die Ausstellung „Wendezeiten“ aus Pritzwalk, die Nauen im Dezember vorigen Jahres leihweise für ein Jahr übernommen hat. Diese versucht Antworten zu geben auf Fragen wie: Wie wirkte sich die strikte Grenzziehung zwischen beiden gesellschaftlichen Systemen Sozialismus und Kapitalismus auf das tägliche Leben aus? Was veranlasste die DDR-Bürger zu einer sanften Revolution?

Werner Appel kommt auch zu Wort

Ergänzt wird die Ausstellung mit Recherchen aus Nauen. Die Menschen dort äußern sich ebenfalls, wie beispielsweise der frühere Bürgermeister Werner Appel, der in einem Video über die Zeit nach der Wende erzählt.

Norbert Freyer und Wolfgang Johl haben die Ausstellung organisiert. Quelle: Andreas Kaatz

Die 2019 erstmals präsentierte Pritzwalker Ausstellung hat noch einen besonderen Aspekt: Denn nicht nur Pritzwalker berichten von ihren Erfahrungen in der Wendezeit. Auch Menschen aus der Partnerstadt Winsen bei Hamburg kommen dort mit ihrer Sicht auf diese Zeit zu Wort. Eine Idee, die man auch für Nauen übernehmen könnte, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Zießnitz zur Eröffnung sagte. „Nauen hat mit Spandau eine Partnerschaft, die schon zu DDR-Zeiten begann.“

Nicht nur Grenzöffnung ist Thema

„Die Idee zur Ausstellung entstand 2020 im Rahmen eines Netzwerktreffens der Heimatvereine aus Nauen und den Ortsteilen“, erzählt Initiator Norbert Freyer. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat sich aus persönlichem Interesse an Geschichte ehrenamtlich dafür eingesetzt, dass diese Ausstellung gezeigt werden kann. „Es geht hier aber nicht nur um die Grenzöffnung als Höhepunkt, sondern um einen 20-Jahres-Zeitraum“, sagt er. Also auch um die Zeiten davor und danach.

Aber die ersten Nauener Zeitzeugen-Interviews sind nur der Anfang. „Es ist noch keine fertige Ausstellung, sondern eine, in der sich die Betrachter einbringen können. Wir suchen noch Freiwillige, die sich als Zeitzeugen äußern wollen“, sagt Freyer.

Aufruf an die Nauener

So ruft er die Nauener auf, Fotos oder Dokumente aus DDR-Zeiten sowie aus der Wendezeit zur Verfügung zu stellen. „Wir wollen aber auch Zeitzeugen interviewen“, meint er. So sind während der Ausstellung an vier Wochenenden Workshops geplant. Die Nauener sind eingeladen, dorthin zu kommen. Mit einigen gebe es schon Kontakt, wie Freyer sagt.

Martin Grothe kommt als Zeitzeuge zu Wort. Weitere Zeitzeugen werden mit ihren Geschichten noch gesucht. Quelle: Andreas Kaatz

„Es sollen mindestens zehn Nauener mit ihren persönlichen Geschichten auf Tafeln verewigt werden.“ Er kann sich auch vorstellen, dass am Ende ein Buch zum Thema entsteht. „Bisher hat sich keiner mit den damaligen Vorgängen in Nauen befasst“, sagt er. Ziel ist es, die Nauener Wendezeit-Geschichte aufzuarbeiten.

Vom Ergebnis begeistert

Tatkräftige Unterstützung für das Projekt kam von den Nauener Heimatfreunden. Auch wenn deren Vorsitzender, Wolfgang Johl, anfangs skeptisch war, wie man die Pritzwalker Ausstellung, die auf den ersten Blick nichts mit Nauen zu tun hat, sowie den Blick auf Nauen und auch die laufende Ausstellung des Kulturbüros mit Alltagsgegenständen aus der DDR unter einen Hut bekommt. Vom Ergebnis ist er aber jetzt durchaus begeistert.

Daniela Zießnitz (2.v.r.) dankt Katharina Weise von der Museumsfabrik Pritzwalk, Norbert Freyer und Wolfgang Johl. Alle drei haben großen Anteil daran, dass die Ausstellung in Nauen jetzt zu sehen ist. Quelle: Andreas Kaatz

Für ihn ist es ein wichtiges Stück Geschichtsaufarbeitung: „Die unter 30-Jährigen sollen sehen können: So war das Leben in der DDR.“ Denn die 40-jährige DDR-Zeit werde in der Schule nicht so ausführlich behandelt wie andere Epochen. Und da könne die neue Ausstellung „Wendezeiten“ einen wichtigen Beitrag leisten.

Martin Grothe in Versform

Aber nicht nur Werner Appel kommt als Zeitzeuge zu Wort. Auch der Nauener Martin Grothe leistet einen Beitrag – in Versform. Der damalige Abteilungsleiter im Nauener Funkamt ist nämlich vielen Menschen auch bekannt aus der Bütt im Karnevalclub (NKC).

Seine Reden sind legendär, er hat darin die Unzulänglichkeiten in der DDR humorvoll aufs Korn genommen. Einige Reden sind im Original nachzulesen. „Das ist wirklich authentisch und nicht eben nur aus der Erinnerung aufgeschrieben“, sagt Johl.

Von Andreas Kaatz