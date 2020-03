Damit die Stadt besser leuchtet

Nauen

Die Stadt Nauen hat jetzt wieder jemanden, der sich um ihre Straßenbeleuchtung kümmert. Im zweiten Anlauf fassten die Stadtverordneten in ihrer Februarsitzung den Beschluss, dass die Firma Edis Netz GmbH ab 1. März wieder Betriebsführer für die Lampen im Stadtgebiet sein soll. Bereits Ende Dezember war der Vertrag mit der kommunalen Dienstleistungsgesellschaft Nauen ausgelaufen.

„Wir sind jetzt zu Beginn mit fünf Mitarbeitern im Stadtgebiet unterwegs, um uns einen groben Überblick zu verschaffen“, sagt Lars Klemmer vom Kommunalmanagement der Edis Netz GmbH. Zum Start bekam das Unternehmen gleich 22 Störungsmeldungen auf den Tisch, weitere 18 kamen über das Meldesystem Märker herein.

Problemfälle beseitigt

„Darunter waren auch vier richtige Problemfälle“, so Klemmer. So gab es am Aldi in der Hamburger Straße einen Kabelfehler, der erst einmal gefunden werden musste. Dabei half der Edis-Messwagen – ein High Tech-Gerät für rund 250 000 Euro, das vor allem bei kniffligen Fällen die Fehlersuche erleichtert.

Straßenbeleuchtung in Nauen In die Straßenbeleuchtung in Nauen soll in den nächsten Jahren investiert werden, um die Ausfallquote zu verringern und um Strom einzusparen. Störungen können die Bürger über die E.dis-Hotline unter 03361/ 7 33 23 33 melden sowie über die Hotline der Stadt unter 03321/40 81 11. Möglich ist dies auch über das Meldesystem Märker sowie per Mail an die Adresse: stbl-nauen@e-dis.de Das Netz der Nauener Straßenbeleuchtung besteht aus 2500 Lichtpunkten in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen.

„Wir versuchen jetzt die Störungen nach und nach abzuarbeiten“, sagt Klemmer und bittet die Bürger um Verständnis, dass nicht sofort alles auf einmal erledigt werden kann. „Denn in der Vergangenheit war an der Beleuchtungsanlage nur das Nötigste gemacht worden.“ Rund 2500 Straßenlampen im gesamten Stadtgebiet sind nun künftig regelmäßig zu warten. Dazu soll jetzt eine Daten- und Bestandserfassung erfolgen.

Edis war schon mal Betriebsführer

Edis war bereits im Zeitraum von 2005 bis 2011 Betriebsführer für die Straßenbeleuchtung in Nauen. „Wir hatten damals im Jahr zwischen 70 und 100 Störungsmeldungen gehabt“, sagt Klemmer. Danach übernahm nach einer Neuausschreibung die Firma Swarco die Aufgabe – bis 2017.

Im Anschluss war die kommunale Dienstleistungsgesellschaft (DLG) dafür zuständig. Die Stadt erhoffte sich von diesem Wechsel unter anderem eine schnellere Reaktionszeit, wenn es zu Störungen kommt. Und gleich im ersten Jahr wurden von den Bürgern 440 Fälle gemeldet – mehr als doppelt so viel, als erwartet. Die DLG stieß bald an ihre Grenzen.

Qualitätssprung erwartet

„Für die Bürger war es eine Qualitätsverbesserung, da die Zeit, in der eine Störungsmeldung abgearbeitet wurde, sehr kurz war“, sagt Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Doch von vornherein war klar gewesen, dass die DLG es nicht leisten kann, die Beleuchtung in Straßenzügen zu erneuern. „Das war allein vom Know how und von der Kapazität her nicht zu stemmen“, so Meger.

Von der Übernahme durch Edis für die nächsten zehn Jahre erhofft er sich nun aber deutliche Verbesserungen. „Wir erwarten einen Qualitätssprung“, sagt er. So ist vorgesehen, dass Straßenzüge mit alten Beleuchtungsanlagen Schritt für Schritt erneuert werden, da diese mit der Zeit extrem störanfällig sind.

Kommune wird beraten

Der Netzbetreiber macht dazu in Absprache mit der Kommune die Planung, gibt die Umsetzung des Projektes in Auftrag und die Stadt bezahlt. „Wir wollen beraten, wo eine Umrüstung am meisten Sinn macht, wo es die größten Einspareffekte gibt“, sagt Klemmer.

Wie es laufen soll, zeigt sich in der Waldemarstraße/Waldemardamm. Dort hatte die Edis bereits 2019 insgesamt 13 Leuchten auf stromsparende LED umgerüstet. Die Amortisation wird mit vier Jahren angegeben.

Kataster wird erarbeitet

Aber auch bei anderen Dingen will die Stadt von den Möglichkeiten des neuen Vertragspartners profitieren. So musste die DLG oft lange waren, damit beispielsweise Laternen, die bei Verkehrsunfällen beschädigt worden sind, ausgetauscht werden. Es waren schlicht keine Elektrofirmen zu finden, die den Auftrag zeitnah annehmen wollten oder konnten. Edis hingegen hat Dienstleistungsfirmen, die so etwas erledigen, unter Vertrag.

Klemmer kündigte an, dass man jetzt innerhalb eines Jahres ein Leuchtenkataster erarbeiten will. Zudem werden dann, wenn sich alles eingespielt hat, ein bis zwei Mitarbeiter ständig für die Nauener Beleuchtung zuständig sein.

Edis auch für Ketzin zuständig

Sie sollen zeitnah die Störungen beseitigen, die die Bürger über eine Hotline melden. Ansonsten werde es in Nauen nur ein Lager geben, die havelländische Außenstelle befinde sich weiterhin in Falkensee.

Im Havelland kümmert sich die Edis Netz GmbH ansonsten um die Straßenbeleuchtung in Ketzin/ Havel sowie um kleinere Anlagen in mehreren Orten.

Von Andreas Kaatz