Nauen: Neuer Corona-Fall am da-Vinci-Campus

Havelland

Am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen gibt es offenbar einen weiteren Corona-Fall. Betroffen ist ein Schüler des Gymnasiums, der auf das Virus positiv getestet worden sein soll. Bekannt geworden ist dies am Montagabend, wie Campus-Geschäftsführerin Irene Petrovic-Wettstädt sagte.

Gesundheitsamt prüft

Zuständig in dem Fall ist das Gesundheitsamt Spandau. „Wir haben die beiden Klassen der Klassenstufe 8 mit 40 Schülern heute zu Hause gelassen und warten ab, was das Gesundheitsamt Spandau sagt“, so die Geschäftsführerin am Dienstag. Möglicherweise werde eine Quarantäneverfügung ausgesprochen. An der Nauener Schule, die auch von Schülern aus Berlin besucht wird, war es im Sommer zu vereinzelten Corona-Fällen gekommen.

Anzeige

Derweil hat der Landkreis Havelland eine neue Allgemeinverfügung über Corona-Maßnahmen im November erlassen. Die bezieht sich auf die neue Eindämmungsverordnung des Gesundheitsministeriums vom 30. Oktober 2020.

Tragen von Mund-Nasen-Schutz

Nach der neuen Allgemeinverfügung ist weiterhin das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der Eindämmungsverordnung des Gesundheitsministeriums an folgenden öffentlichen Wegen, Straßen sowie Plätzen Pflicht: an Haltestellen des ÖPNV, auf Bahnhofsvorplätzen, an Bahnsteigen und auf Marktplätzen an Markttagen im gesamten Kreisgebiet.

Maskenschutz bei Karls

Darüber hinaus ist in der Gemeinde Brieselang das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Platz des Friedens angeordnet. In der Stadt Falkensee kommen der Bereich des Busbahnhofs am Bahnhof Falkensee, die Bahnstraße und der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße Ecke Poststraße hinzu. Des Weiteren ist in der Stadt Ketzin/ Havel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes am Fähranleger, auf der Fähre und in den Ein- sowie Ausgangsbereichen vor den städtischen Supermärkten verpflichtend. In der Stadt Premnitz muss, unabhängig von Markttagen, auf dem Marktplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In der Gemeinde Wustermark ist das Tragen einer Maske in den Außenbereichen des Karls Erlebnis-Dorfes und des Designer-Outlet Centers in Elstal Pflicht. Die Allgemeinverfügung tritt am 3. November in Kraft und gilt bis zum 30. November 2020.

Von Andreas Kaatz