Nauen: Neuer Spielplatz für Ebereschenhof

Nun ist er freigegeben: In Anwesenheit interessierter Einwohner fand am Freitag die offizielle Freigabe des neuen Kinderspielplatzes in dem zum Ortsteil Börnicke gehörenden Ort Ebereschenhof statt. Kinder der Kita „Kinderland“ des benachbarten Ortsteils Kienberg gehörten zu den ersten, die das nagelneue Spielgerät bei strahlendem Sonnenschein ausprobierten.

Bürgermeister Meger bei der Eröffnung dabei

Gemeinsam mit Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) sowie dem stellvertretenen Ortsvorsteher Robert Pritzkow (LWN) übergaben Christoph Artymiak vom Fachbereich Bau und Ellen Mahler, Ortsteilbeauftragte der Stadtverwaltung, die neue Spielstätte. Bereits seit mehreren Jahren hatte man gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortsbeirates versucht, einen geeigneten Standort zu finden und Vertragsverhandlungen zu führen. Dank der überaus guten Zusammenarbeit mit den Eheleuten Christiane Hein und Johannes Rolland aus Ebereschenhof, die für den Spielplatz eine passende Fläche zur Verfügung gestellt haben, konnte der Ortsbeirat seine Ideen einbringen und die DLG Nauen den Spielplatz am Wirtschaftsdamm in die Realität umsetzen.

Die Sonderanfertigung stammt vom Spielgerätehersteller Sauerland aus Salzkotten (NRW), an dessen Entwurf auch der Ortsbeirat mitgewirkt hatte. Die Anlage bietet den Kindern Platz zum Spielen, Toben, Bewegen und Ausruhen.

Die Baukosten für den neuen Spielplatz in Ebereschenhof beliefen sich auf rund 34.000 Euro, die zum Teil aus dem Sozialraumbudget, das dem Ortsteil Börnicke zur Verfügung steht, mitfinanziert wurden.

