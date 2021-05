Neukammer

Kleinere Betriebe müssen in Nauen schon intensiv suchen, wenn sie eine Fläche finden wollen, auf der sie sich ansiedeln oder erweitern können. Doch die Lösung scheint jetzt gefunden zu sein. Die Stadtverordneten haben auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neukammer Nord“ aufzustellen.

Den Antrag für das Projekt im Nauener Ortsteil Neukammer hatte die Agro-Farm GmbH eingereicht. „Innerhalb sehr kurzer Zeit hatten wir vier Anfragen von mittelständischen Unternehmen erhalten. Sie wollten wissen, ob es irgendwo Flächen gibt, auf denen sie sich ansiedeln können“, sagt Geschäftsführer Dirk Peters. Darunter sei auch eine Malerfirma gewesen, die momentan nur ein Kellerbüro habe.

Früher Kartoffel-Lagerplatz

Dirk Peters kam schnell darauf, welche Fläche man dafür nutzen könnte, und zwar eine an der L 91 in Neukammer. „Wir hatten die Idee, dafür ein Areal zu nehmen, auf dem damals die LPG mehrere 1000 Tonnen Kartoffeln für den Berliner Markt gelagert hatte. Die Fläche ist landwirtschaftlich schwer zu bewirtschaften“, so Peters. Noch immer kommen Steine und alte Metallteile an die Oberfläche. „Die Steine müssen wir mit hohem Aufwand absammeln.“

Nun hofft er, dass es mit dem Gewerbegebiet klappt, „ehe die Firmen abwandern“. Derzeit sei man dabei, ein Artenschutz-Gutachten anzufertigen. Konkret geht es um eine Fläche von 6,53 Hektar, wobei ein großer Anteil Grünausgleich enthalten ist. Die bestehende meteorologische Messstation soll in die Fläche integriert werden.

Gewerbe soll nicht stören

Nach dem vorliegenden Konzept sind 17 Parzellen ausgewiesen. Allerdings werden sich dort nicht etwa 17 Firmen niederlassen. „Eine junge IT-Firma hat schon gesagt, dass sie gleich drei Parzellen nehmen möchte“, so Peters. Die Größe der Flächen reicht von jeweils 750 bis 1780 Quadratmeter.

Und das Gewerbe soll auf keinen Fall die Bewohner von Neukammer stören, wie Peters betont. „Im Ortsbeirat hatten die Einwohner den Wunsch geäußert, dass dort kein Gewerbe entsteht, das Krach macht. Darauf gehen wir ein. Wir hatten auch die Anfrage zum Bau einer Selbstbedienungs-Waschanlage. Aber da haben wir gesagt, dass wir das nicht wollen“, sagt er.

Zufahrt muss noch geklärt werden

Geklärt werden muss unter anderem auch noch, wohin genau die Ausfahrt fürs Gewerbegebiet kommen soll. Eine Möglichkeit wäre, sie dort anzuordnen, wo schon jetzt der Weg zur Lagerhalle der Agro-Farm führt, die als Bestandsfläche in das neue Gewerbegebiet aufgenommen wird. Ein zweite Option, die eventuell verkehrstechnisch besser ist: Die Aus- und Zufahrt wird dort platziert, wo sich auf der gegenüber liegenden Seite bereits die Zufahrt zum Grundstück eines anderen landwirtschaftlichen Betriebes befindet.

Allerdings soll es nicht bei dieser zusätzlichen Gewerbefläche bleiben, die die bisherigen zwölf Gewerbeansiedlungen in Neukammer ergänzen würde. Die Nauener Stadtverordneten wollen sich im Zuge der laufenden Änderung des Flächennutzungsplanes die Option offen halten, noch eine weitere Gewerbefläche im Südosten der Stadt – hinter der Tankstelle – auszuweisen. Dafür hatte in der letzten Sitzung unter anderem Thomas Große Rüschkamp (CDU) plädiert. „Bei einer so wichtigen Planung wie dem FNP dürfen Gewerbeflächen für die Kernstadt nicht fehlen“, sagte er.

Erweiterung kommt später

Denn ansonsten würde es in dem Änderungsverfahren zum FNP nur um die Erweiterung von Wohnbauflächen gehen. Die ursprünglich vorgesehenen Gewerbeflächen waren von der Bauverwaltung nach Rücksprache mit dem Planungsbüro aus dem Verfahren genommen worden.

Man befürchtet nämlich deutliche Zeitverzögerungen, was insbesondere die Erweiterung des Gewerbegebietes Nauen-Ost im Nordosten betrifft. Denn auf der vorgesehenen Fläche sind umfangreiche Artenschutzuntersuchungen nötig – entsprechend den Nachforderungen der Unteren Naturschutzbehörde.

Nach Aussage der Stadtverwaltung hätte dies zur Folge, dass die Ergebnisse erst im September 2022 vorliegen. Damit würde sich die Fertigstellung der FNP-Änderung um ein Jahr verzögern. Statt dessen spricht man sich dafür aus, für die Erweiterung des Gewerbegebietes Nauen-Ost ein gesondertes Änderungsverfahren durchzuführen.

Bürgermeister nicht begeistert

Letztlich hat die Stadtverordnetenversammlung mit 24 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt, dass zumindest die Gewerbeflächen im Südosten Teil des Änderungsverfahrens sein sollen. Gar nicht begeistert von diesen Plänen zeigte sich zuvor Bürgermeister Manuel Meger (LWN): „Wir hätten den Deckel drauf machen können und öffnen jetzt wieder eine Flanke. Ich sehe nicht, dass wir im ersten Quartal fertig sein werden“, so das Stadtoberhaupt. Für ihn bedeute die Zeit ohne Flächennutzungsplan Stillstand für die Stadt Nauen.

Robert Borchert (SPD) indes begrüßte es. „Wollen wir eine Schlafstadt wie Falkensee sein oder wollen wir in Nauen eine Entwicklung wie in den vergangenen Jahren mit Wohnen und Arbeiten?“, fragte er. Zudem benötige man die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, um etwa neue Radwege bauen zu können.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und Große Rüschkamp sieht kein Problem darin, wenn der FNP erst 2022 fertig sein würde. Denn die Wohnbaugebiete im Südosten befänden sich vom Verfahren her noch in einem sehr frühen Stadium, so dass 2022 nach seiner Ansicht ausreichen würde. Hingegen halte er es für nachvollziehbar, wenn die Erweiterung des Gewerbegebietes Nauen-Ost wegen der zu erwartenden Zeitverzögerung erst einmal herausgenommen und gesondert behandelt wird.

Von Andreas Kaatz