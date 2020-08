Nauen: Onkologische ambulante Versorgung bleibt erhalten

Nauen

Die ambulante onkologische Versorgung der Havelland Kliniken am Standort Nauen kann weiterhin stattfinden.

Katrin Hegenbarth, die als Oberärztin der Inneren Medizin in der Klinik Nauen tätig ist, wurde im Rahmen des von ihr eingeleiteten Widerspruchsverfahrens die persönliche Ermächtigung erteilt. Diese berechtigt sie dazu, auch zukünftig die ambulante onkologische Behandlung internistischer Patienten in Nauen durchzuführen.

Erhalt der Tagestherapie

Hegenbarth ist seit 2019 in den Havelland Kliniken tätig. Zu ihren Aufgaben als Oberärztin zählt auch die Versorgung von Krebspatienten am Standort. „Persönlich bin ich sehr glücklich, dass ich unsere internistischen onkologischen Patienten in Nauen weiter behandeln kann. Ich weiß aus meinem Klinikalltag, wie wichtig es für diese Patientengruppe ist, neben der ohnehin belastenden Chemotherapie nicht noch weite Wege zur Versorgung organisieren und durchstehen zu müssen“, sagte sie zu der Entscheidung. „Es ist praktisch gelebte Patientenorientierung, dass wir die intensive fachliche und persönliche Betreuung in der Tagestherapie in Nauen weiter anbieten dürfen.“

Dieser Auffassung ist Mechthild Schmidt, die vor mehr als zwölf Jahren die ambulante onkologische Versorgung in der Tagestherapie der Klinik Nauen mit etablierte und bislang für die Versorgung der Patienten zuständig gewesen ist.

Hier sind nicht nur Behandlungsräume entstanden, sondern es ist ein echter Anlaufpunkt für onkologische Patienten gewachsen.

Nachfolgerin gefunden

„Ich freue mich für unsere Patienten und mit ihnen, dass meine Nachfolgerin Frau Hegenbarth diese Arbeit nun in Nauen fortsetzen kann. Wohnortnahe Behandlungen entsprechen den Möglichkeiten und Wünschen vieler Patientengruppen, doch bei Krebspatienten trägt dieser Faktor entscheidend zum Behandlungsverlauf bei“, sagte sie.

Schmidt ist in den Ruhestand gegangen, Katrin Hegenbarth ist ihre Nachfolgerin. Als sie die dafür nötige persönliche Ermächtigung ab 1. Juli beantragte, war das zunächst von der KVBB abgelehnt worden.

Weite Wege für Patienten befürchtet

Als Begründung wurde angeführt, dass im Planungsbereich mehrere niedergelassene Praxen die anstehenden onkologischen Therapien durchführen könnten. Dies hätte für die internistischen onkologischen Nauener Patienten bedeutet, Termine mit Praxen in Hennigsdorf, Potsdam, Neuruppin oder Brandenburg auszumachen, ihren Transport dorthin und eventuell die Kostenerstattung dafür zu organisieren und für jede Behandlungseinheit beträchtliche Wege zurücklegen zu müssen.

Patienten haben Unterschriften für den Erhalt der Versorgung gesammelt. Quelle: Marlies Schnaibel

Patienten der Klinik hatten sich mit einer umfangreichen Unterschriftenliste für die Fortsetzung der ambulanten Betreuung in Nauen eingesetzt.

