Nauen

Die Corona-Pandemie wird auch im Kirchenkreis Nauen-Rathenow während des diesjährigen Osterfestes für Einschränkungen sorgen. Darauf weist Superintendent Thomas Tutzschke hin. Auf den Gottesdienst müssen die Gläubigen jedoch nicht verzichten, allerdings ist dieser nur im Internet live zu erleben.

So werden am Ostersonntag, dem 12. April, die Kirchenglocken in Berge zum Sonnenaufgang um 6.17 Uhr läuten und den österlichen Ruf „Der Herr ist auferstanden!“ erklingen lassen. Die Menschen sind herzlich einladen, im Livestream auf dem YouTube-Kanal „Max der Musiker“ die Osterfrühandacht mitzufeiern.

Anzeige

Die Kirchenglocken werden ebenfalls zu den gewohnten Gottesdienstzeiten in den Gemeinden Lietzow, Königshorst, Ribbeck und in allen Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Nauen-Rathenow läuten, um den Osterruf zu verkünden, zum Gebet und zur Besinnung einzuladen.

Wie immer, ertönen die Glocken an diesem und an allen kommenden Tagen in den Gemeinden um 12 Uhr zum Mittagsgebet mit Bischof Christian Stäblein.

Von MAZ Havelland