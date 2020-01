Polizei codiert Räder, Bootsmotoren und Sättel

Nauen

Um Dieben möglicherweise die Lust zu nehmen oder das Auffinden bereits gestohlener Dinge zu erleichtern, bietet die Polizeiinspektion Havelland ab dem 12. März im Revier Nauen in der Schützenstraße 13, Garage 3, an jedem zweiten Donnerstag im Monat die kostenfreie Codierung von Fahrrädern, Bootsmotoren, Pferdesatteln und Ähnlichem an.

Die öffentlichen Codierungstermine sind immer donnerstags an folgenden Tagen: 12. März. 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10.September, 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember.

„Interessierte Bürger bitten wir, sich vorab per Mail unter codierung.pihvl@polizei.brandenburg.de oder Telefon 03321/4 00 10 88 mit Angabe der vollständigen Kontaktdaten und der Anzahl der zu codierenden Gegenstände anzumelden“, so Martin Schreiber von der Polizei Havelland.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Terminvergabe/-mitteilung mit Tag und Uhrzeit per Mail an die jeweilige Person. „In dieser Antwort-Mail werden auch vorab auszufüllende Erklärungen und Bescheinigungen zugesendet, die vom Eigentümer bitte vollständig ausgefüllt zusammen mit den Ausweisdokumenten und den entsprechenden Anschaffungsbelegen zum Termin mitzubringen sind“, so Martin Schreiber weiter.

Von Jens Wegener