Nauen

Zwei unbekannte Männer haben am Nauener Stadtpark in der Hamburger Straße in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer angegriffen. Ein Zeuge rief die Polizei. Polizisten rückten aus und entdeckten die beiden verletzten und betrunkenen 37-jährigen Opfer der Attacke. Die Männer sagten aus, nach einem Streit an einer nahen Tankstelle von den Unbekannten geschlagen worden zu sein. Die Polizei spricht von „verschiedenen gefährlichen Werkzeugen“. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen konnten sie jedoch nicht abgeben. Sie wurden von Rettungskräften untersucht und wollten sich selbst zu einem Arzt begeben.

Eine Absuche der näheren Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei hat eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322 / 275-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline