Nauen

Der Diebstahl von drei Fahrzeugen wurde in der Nacht von Donnerstag zum Freitag aus Nauen gemeldet. Aus einem Schuppen in der Dorfstraße in Kienberg wurde durch Entfernen der Seitenwand ein gelb-schwarzes Bombardier-Quad (Typ: 5XJB, 1.000 cm³, Baujahr 2019) mit dem amtlichen Kennzeichen NAU-R 9 entwendet.

Begehrte MZ

In der gleichen Tatnacht, jedoch vom Gelände des ansässigen Abschleppunternehmens am Siemensring in Nauen, wurden zwei MZ-Motorräder aus einem Lagercontainer entwendet. Bei einer MZ handelt es sich um eine ETZ 250 von 1983 samt Beiwagen, hier wurden die Kennzeichen am Tatort zurückgelassen. Bei der anderen MZ handelt es sich um eine ES 250 von 1963. Diese wurde samt dem amtlichen Kennzeichen HVL-DF 7 entwendet.

Anzeige

Hinweise erbeten

Sollten Bürger Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322-2750 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ