Nauen

Ein Radfahrer stieß am Montagnachmittag am Kreisverkehr in der Hamburger Straße in Nauen mit einem Auto zusammen. Der 25-jährige Radler hatte die Vorfahrt des Kias nicht beachtet. Er blieb unverletzt. Beide Beteiligte konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.

Von MAZonline