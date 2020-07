Nauen

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 48-jähriger Radfahrer am Montagabend in der Nauener Dammstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und kam in weiterer Folge zu Fall. Dabei erlitt der Mann Verletzungen am Kopf, die kurz darauf erst von Rettungskräften vor Ort, später dann in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei hat einen Verkehrsunfall aufgenommen.

Von MAZ