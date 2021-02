Nauen

Die Wiederherstellung der Nauener Altstadt neigt sich jetzt ihrem offiziellen Ende entgegen. „Es ist im Gespräch, dass die Sanierung Ende des Jahres abgeschlossen ist, weil die wesentlichen Ziele erreicht sind“, sagt Bettina Monschein vom Sanierungsträger Stadtkontor. Mittlerweile seien 83 Prozent des Gebäudebestandes saniert, weitere Gebäude teilsaniert. „Es gibt noch 39 Grundstücke, wo Sanierungsbedarf besteht, davon sind 23 als förderwürdig eingestuft worden“, sagt sie. Für diese Objekte könnten auch künftig noch Fördermittel beantragt werden.

Wer die Nauener Altstadt aus der Wendezeit kennt, hatte wohl kaum einen Pfifferling darauf gegeben, dass sie noch zu retten ist. Zu schlecht die Bausubstanz der Häuser. Doch das Wunder ist geglückt – auch dank vieler Menschen, die sich der Gebäude liebevoll angenommen haben. Zu ihnen zählt Familie Eppelmann in der Mittelstraße 22.

Es war eine Herausforderung

Heike und Martin Eppelmann wohnten vorher in Berlin und suchten ein neues Heim, auch wegen des kürzeren Arbeitsweges. Dass es ein historisches Haus ist, war keine Bedingung. „Wir haben geschaut, wo etwas Bezahlbares zu finden ist“, sagt Martin Eppelmann. Selbst aufs Dorf wären sie gezogen. Doch dann ergab es sich in der Nauener Altstadt mit ihrer guten Anbindung an Berlin. „Man, wie ist das schön. Hier wollen wir her?“, waren die ersten Gedanken von Heike Eppelmann, als sie die Altstadt sah.

Die Goethestraße sieht größtenteils wieder schick aus. Quelle: Andreas Kaatz

Das Haus war aber dann doch eine Herausforderung. „Es stand 30 Jahre leer, viele Balken waren durchgefault. Außerdem war das Gebäude schief. Wir mussten es an der Durchfahrt um 38 Zentimeter anheben“, sagt Martin Eppelmann. So weit es ging, wurden bei der Sanierung die alten Balken wiederverwendet, „wobei nicht jeder Balken an seinem alten Platz geblieben ist“. Und dann bekam das Haus auch noch ein richtiges Fundament, das die Holzbalken an der Stelle ersetzte. Selbst mit Hausschwamm hatten die neuen Besitzer zu kämpfen.

Glück mit den Handwerkern

„Man musste schon Zuversicht haben, aber wir hatten sie“, sagt Heike Eppelmann, die mit ihrem Mann 2017 nach Nauen gezogen war – in eine Wohnung im Haus gegenüber. Glück hatten die beiden mit ihren Handwerkern, die viel Erfahrung im Restaurieren besaßen. Aber einige Arbeiten erledigten sie auch selbst. „Wir haben jeden einzelnen Balken geschliffen und damit von Frühjahr bis Herbst jedes Wochenende verbracht. Freunde haben uns unterstützt“, sagt sie.

Mit viel Liebe zum Detail wurde das Haus innen und außen wiederhergestellt. Und so kam an der Straße auch wieder die Fachwerkfassade hinter dem Putz zum Vorschein. Lob gibt es von Familie Eppelmann für die Hilfe durch die Stadtverwaltung und den Sanierungsträger. „Man konnte anrufen und bekam umgehend Antworten. Es passte wirklich alles, wir haben auch eine gute Nachbarschaft“, sagt Martin Eppelmann. Seit November 2019 leben sie in ihrem neuen alten Haus.

Alte Brauerei bereits in Arbeit

Für den Sanierungsträger geht es nun darum, in der verbleibenden Zeit noch so viele Objekte wie möglich auf den Weg zu bringen. Die bereits bewilligten Fördergelder sind allerdings auch schon an bestimmte Projekte gebunden – so wie für die alte Brauerei in der Jüdenstraße, die zu den letzten großen Sanierungsvorhaben gehört. Dafür sei Ende vergangenen Jahres der Fördervertrag geschlossen worden, wie Bettina Monschein sagt.

Um Platz für Parkplätze zu schaffen, soll eine Tiefgarage entstehen. Die Straßenfront werde rechts und links vom denkmalgeschützten Fachwerkhaus mit Neubauten geschlossen. Auf dem Gelände ist ein Neubau geplant, und das Wirtschaftsgebäude an der Wallgasse wird saniert und mit einem Anbau ergänzt. „Wir sind froh, dass wir es soweit geschafft haben und dass jetzt so viele Wohneinheiten dort entstehen. Es gab viele Planungsänderungen“, sagt Bettina Monschein.

Dachsanierung abgeschlossen

Das zweite große Objekt, das sich in der Realisierung befindet, ist der frühere Berliner Hof in der Goethestraße. Abgeschlossen ist die Dachsanierung des Rathauses. „Es ist sehr gelungen mit den neuen Gauben“, freut sich Bettina Monschein.

Sie schätzt ein, dass das Ziel, die Altstadt als Wohnstandort zu sichern und den Leerstand zu beseitigen, grundsätzlich erreicht worden ist. Trotzdem hofft sie, dass die verbleibenden Objekte ebenfalls noch saniert werden, die entsprechenden Eigentümer sollen erneut angeschrieben werden.

Für einige Häuser noch Förderung möglich

Das trifft beispielsweise für die Bergstraße 5 zu, aber auch für die Goethestraße 57/58 sowie 12 und 13. Hoffnung gibt es seit Kurzem für die Häuser in der Mittelstraße 24 bis 26. „Die Grundstücke haben einen neuen Eigentümer, sie sollen gemeinsam entwickelt werden“, kündigt Bettina Monschein an.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer als Hauseigentümer künftig in der Altstadt sein Gebäude sanieren will, kann auch weiterhin auf Fördermittel hoffen, wie die Mitarbeiterin von Stadtkontor sagt. Sofern es auf der Liste der förderwürdigen Objekte steht. Das Land habe zugesagt, dass die Stadt weitere Gelder erhalten kann – auch wenn die Sanierungssatzung irgendwann aufgehoben ist.

Von Andreas Kaatz