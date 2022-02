Nauen: Schlägerei endet im Krankenhaus

Nauen

In der Nähe der Arco-Schule Nauen kam es am Montag gegen 15 Uhr zu einer Schlägerei. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei eine Auseinandersetzung in Nauens Kreuztaler Straße. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich mehrere Dutzend Personen – überwiegend Jugendliche – am Ort.

Erwachsene und Jugendliche in Nauen gerieten in Streit

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zuerst zwischen zwei Erwachsenen – einem Mann und einer Frau- und einem Jugendlichen eine verbale Auseinandersetzung gab. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Mann den Jugendlichen körperlich angegriffen haben. Daraufhin sollen weitere Jugendliche hinzugekommen sein und auf die beiden Erwachsenen gewaltsam eingewirkt haben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mann und der Jugendliche, zwischen denen die Auseinandersetzung begonnen hatte, wurden verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen diese beiden Personen und weitere Beteiligte wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen, unter anderem zum Hintergrund der Auseinandersetzung, eingeleitet.

Von MAZonline