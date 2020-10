Nauen: Schokoladendiebin landet im Gefängnis

Nauen

Nach dem versuchten Diebstahl von drei Tafeln Schokolade landete eine 29-Jährige im Gefängnis. Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Berliner Straße in Nauen rief am Donnerstag gegen 20. 20 Uhr die Polizei, weil eine Kundin Schokolade im Wert von 3,15 Euro entwenden wollte.

Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung der Diebin fest, dass gegen diese ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines anderen Delikts vorlag.

Die 29-Jährige wurde noch in der Nacht nach Berlin gebracht und den dortigen Behörden übergeben. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls kommt jetzt dazu.

Von MAZonline