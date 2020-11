Nauen

Ein neues Projekt ist an der Dr.-Georg-Graf-von-Arco -Oberschule in Zusammenarbeit mit der Stadt Nauen und dem Jugendaufbauwerk (JAW) Nauen gestartet. Im Rahmen des LER-Unterrichts wurde eine Klasse ausgewählt, um die Schulhofbepflanzung und deren Gestaltung zu planen und durchzuführen.

Die Klasse 7 c zeigte von Anfang an sehr viel Interesse an diesem Projekt. Im ersten Schritt wurden Kräuter gepflanzt. „Die Tatsache, dass Kräuter auch Charaktere haben, überraschte die Schüler zunächst sehr. Dennoch konnten sie sich schnell einem Kräutercharakter zuweisen und pflanzten diese und weitere Kräuter behutsam ein“, berichtete Lehrerin Antje Schuster am Rande der Projektarbeit. Das Projekt dient der Teambildung und der Ausbildung von Sozialkompetenzen. Schüler lernen sich noch besser kennen, sich zu achten und zu respektieren.

Wie geht’s weiter? Ines Kubenz, Projektmitarbeiterin Kinderfreundliche Kommunen der Stadt Nauen, sagte: „In weiteren Schritten werden die anderen Blumenrabatten bepflanzt und gemeinsam gepflegt. Im nächsten Frühjahr ist ein gemeinsames Projekt der Klasse 7 c mit der Grundschule geplant. Die Schüler der Klasse 7 c haben jetzt schon gemeinsam viel erreicht“, resümiert sie.

