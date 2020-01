Schüler und Lehrer an Campus durch Pfefferspray verletzt

Nauen

Durch Pfefferspray sind am Donnerstagvormittag auf dem Gelände des Leonardo Da Vinci-Campus’ in Nauen 25 Schüler im Alter zwischen 12 und 15 Jahren und vier Lehrer verletzt worden. Sie erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Wie Polizeisprecher Heiko Schmidt mitteilte, habe ein 13-jähriger Schüler sowohl vor dem Schulgebäude als auch in einer Umkleidekabine ein so genanntes Tierabwehrspray mit Pfefferreizstoff freigesetzt. Auch der Verursacher selbst wurde dabei verletzt.

„Mehrere Schüler sind in die Wolke gerannt und haben den Reizstoff eingeatmet“, so Schmidt. Die genaue Motivation, wie und warum der Reizstoff von dem Jungen versprüht wurde, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Von einem gezielten Einsatz gegen bestimmte Personen sei zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Anzeige wegen Körperverletzung

Der Junge werde demnächst gemeinsam mit seinen Eltern dazu gehört, so Schmidt. Er habe das Spray gefunden, gab der Junge bereits am Donnerstag zu dessen Herkunft an. Die Beamten nahmen wegen des Vorfalls eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Ob es weitere strafrechtliche Konsequenzen gegen das Kind geben wird, entscheide die Staatsanwaltschaft, so die Beamten.

Polizei und Rettungskräfte waren gegen 10.16 Uhr alarmiert worden, die Nauener Feuerwehr dann ein paar Minuten später. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Fenster der Umkleidekabine schon teilweise geöffnet worden. Somit war es nicht notwendig, dass die Einsatzkräfte den Raum mit Atemschutz betreten müssen. „Wir haben den Raum dann noch nachgelüftet“, sagt Nauens Stadtwehrführer Jörg Meyer.

Feuerwehr mit sechs Autos vor Ort

31 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie betreuten die Verletzten und brachten sie dann auf Anordnung des Notarztes zur Zweitkontrolle in die Rettungsstelle des Krankenhauses. Den Schülern und Lehrern tränten die Augen und die Nase lief. „Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, aber es war für die Betroffenen natürlich sehr unangenehm“, so Meyer. Gegen 12 Uhr hatte die mit sechs Fahrzeugen angerückte Feuerwehr den Einsatz beendet.

Wie Campus-Geschäftsführerin Irene Petrovic-Wettstädt am Donnerstag sagte, seien die von dem Vorfall betroffenen Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrer am frühen Nachmittag wieder zurück an der Schule gewesen. Die Schüler wurden anschließend von ihren Eltern abgeholt, die nach dem Vorfall von Mitarbeitern des Campus’ informiert worden waren.

Gründe bisher unklar

Warum es zu dem Zwischenfall gekommen ist, kann sich die Geschäftsführerin nicht erklären. „Wir wissen derzeit nicht, ob es absichtlich geschehen ist oder aus Versehen“, sagt sie. Zumindest gebe es aus ihrer Sicht keinen Grund, dass es sich gegen die Schule gewandt haben könnte. Zur Frage, wie es nun weitergeht, meinte sie: „Es wird entsprechende Konsequenzen haben.“ Welche, das wollte sie in der Öffentlichkeit nicht äußern. Dies werde intern geregelt.

Von Andreas Kaatz