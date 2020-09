Nauen: Seniorin fährt Motorradfahrer um

Nauen

Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend um 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Rathausplatz in Nauen leicht verletzt. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Hamburger Straße von der B 5 kommend und wollte in den Kreisverkehr am Rathausplatz einbiegen.

Dabei ließ sie zunächst noch ein Fahrzeug, das sich bereits im Kreisverkehr befand, vorbeifahren. Den dahinter fahrenden 27-jährigen Motorradfahrer hatte sie offenbar übersehen und stieß mit ihm beim Einfahren in den Kreisverkehr zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

Von MAZonline.