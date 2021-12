Nauen

Die „Dr. Georg Graf von Arco“-Oberschule mit Grundschulteil ist ihrer neuen Dreifelder-Turnhalle wieder ein Stück näher gekommen. In einem Online-Sitzungsmarathon hat das Preisgericht jetzt die Sieger des Architektenwettbewerbs gekürt. Den ersten Platz belegt danach das Büro W & V Architekten GmbH zusammen mit el:ch Landschaftsarchitekten partgmbb, beide aus Berlin. Sie können sich über ein Preisgeld von 19 200 Euro freuen.

Nach Ansicht der Jury haben die Büros die Vorgaben am besten umgesetzt. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Größe, ein repräsentativer Eingangsbereich, eine Tribüne in der Halle sowie vier Unterrichtsräume, die in das Projekt mit integriert werden sollten. Auch Platz für 100 Pkw-Stellplätze musste eingeplant werden.

Lob für die Architektur

„Die Schule hat unter anderem gelobt, dass die Turnhalle und die

Plan des Siegerentwurfs. Quelle: W&V Architekten GmbH Berlin

Klassenräume separat angeordnet werden und dass die Tribüne im oberen Bereich der Halle ist“, sagt Andreas Zahn, der für Bildung zuständige Fachbereichsleiter. Die Fachpreisrichter hätten zudem die ansprechende Architektur gelobt.

Der Einsatz von Klinkern würde an die Klinkerfassaden des Multifunktionsgebäudes und des neuen Hortgebäudes anknüpfen. Den Glasfassaden wurden Holzlamellen vorgesetzt. „Und die Fachpreisrichter haben auch gelobt, dass die Anordnung der Räume eine klare Struktur hat und die Laufwege sinnhaft sind“, so Zahn. Anklang fand aber auch das große repräsentative Foyer, das Halle und den Klassenraumtrakt miteinander verbindet.

Klassenräume separat angeordnet

Die Lösung separat angeordneter Klassenräume haben nur drei der elf Wettbewerbsteilnehmer gewählt. Die meisten entschieden sich dafür, die Räume in die Sporthalle zu integrieren wie auch der Zweitplatzierte, Buruckerbarnikol Architekten BDA. Der hat die Klassenräume im oberen Bereich platziert und davor eine Galerie angeordnet, von der aus man durch Glaswände in die Halle schauen kann. Glaswände gibt es auch an anderen Stellen.

Die Außenansicht des Entwurfs des Drittplatzierten. Quelle: Rieger Architektur Partnerschaft freier Architekten

Die Tribüne hat ihren Platz im Obergeschoss, im Gegensatz zum Entwurf des Drittplatzierten Rieger-Architektur Partnerschaft freier Architekten. Das Büro ordnete den Sitzbereich, von dem aus Zuschauer bei Wettkämpfen das Geschehen auf dem Spielfeld verfolgen können, im Erdgeschoss an. Die Klassenräume kamen nach oben, davor entstand eine begehbare Dachterrasse.

Die ersten drei Wettbewerbsbeiträge sind noch im Verfahren

Welcher Entwurf am Ende tatsächlich umgesetzt wird, steht aber noch nicht fest, wie Andreas Zahn sagt. „Die drei Beiträge sind noch im Verfahren.“ Die betreffenden Büros sollen jetzt aufgefordert werden, ein Angebot abzugeben. Dabei müssen sie nachweisen, dass sie auch vom Personal und von der Erfahrung her in der Lage sind, das Projekt umzusetzen. Als ein weiteres Kriterium für den Zuschlag gilt zudem neben dem Wettbewerbsergebnis auch der Angebotspreis.

Blick in die Halle (2. Platz). Quelle: Buruckerbarnikol Architekten BDA

„Wir beschäftigen uns jetzt schon seit 2018 mit dem Thema, denn die Turnhallen-Kapazität auf dem Campus der Arco-Schule reicht schon lange nicht mehr aus“, sagte Bürgermeister Manuel Meger (LWN). In Abstimmung mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) habe man sich darauf verständigt, einen Wettbewerb durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Gebäude einpasst in die Umgebung- so wie es auch beim Stadtbad und beim Multifunktionsgebäude war.

Architekten als Fachpreisrichter

Die Jury bestand zum einen aus vier Architekten als stimmberechtigte Fachpreisrichter sowie zum anderen aus den drei stimmberechtigten Sachpreisrichtern Manuel Meger, Schulleiterin Susan Wolf sowie Ingo Mißmann vom größten Verein, dem VfL Nauen. Er vertrat die Vereine der Stadt.

Blick in die Halle mit der unten angeordneten Tribüne (3. Platz). Quelle: Rieger Architektur Partnerschaft freier Architekten

Hinzu kamen als stellvertretende Sachpreisrichter neben Andreas Zahn unter anderem Susanne Schwanke-Lück (Linke), Vorsitzende des Bildungsausschusses, und Ralph Bluhm (LWN) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Die Beratungen erfolgten per Online-Konferenz. Die eingereichten Modelle wurden am DSK-Sitz in Bremen mittels Kamera in Szene gesetzt.

Derzeit geht man davon aus, dass das Vorhaben zehn Millionen Euro kosten wird. Um es voraussichtlich ab 2023 umsetzen zu können, will die Stadt versuchen, mindestens 50 Prozent Fördermittel zu bekommen. Notwendig wird es auch sein, die alten Garagen abzureißen. Die entsprechenden Pächter hatten unlängst dagegen protestiert.

Von Andreas Kaatz