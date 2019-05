Nauen Ideenwerkstatt - Das neue Bahnhofsquartier: Beste Idee kommt aus Kopenhagen Fünf Planungsbüros haben im Rahmen einer Ideenwerkstatt Konzepte für die Entwicklung des Gebietes nördlich des Nauener Bahnhofs präsentiert. Jetzt steht der Sieger fest: Es ist das Kopenhagener Büro Adept.

So oder so ähnlich könnte es in einigen Jahren im Gebiet nördlich des Nauener Bahnhofs aussehen, oder auch ganz anders. Quelle: Adept