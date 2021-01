Nauen

Digitales Lernen und Lehren ist derzeit in vielen Schulen wegen Corona an der Tagesordnung. Kontakt zu ihren Schülern hat auch Lehrerin Sarah Heinz vom privaten Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen derzeit nur per Videokonferenz. Umso mehr freut sie sich jeden Freitag auf den Live-Chat mit der Klasse. „Da geht es dann um Dinge außerhalb des Unterrichts“, sagt sie.

So möchte sie wissen, wie die Woche war, wo es hakte, was gut klappte. Sie interessiert, was die Schüler am Wochenende gemacht haben und was fürs nächste ansteht. „Ich finde es für beide Seiten wichtig. Es ist ein verbindendes Erlebnis, da man dann mit einem Gemeinschaftsgefühl ins Wochenende geht.“

Für Sarah Heinz sind solche Kontakte wichtig, aber ebenso, dass die Schüler sich auch in diesem Schuljahr über Berufe informieren können – so wie sonst. Sie ist nämlich Projektkoordinatorin an der Gesamtschule und bringt Schüler bei der Expertenwoche mit Vertretern von Firmen, Universitäten oder Hochschulen zusammen, so wie jetzt erst wieder.

Experten angeschrieben

Normalerweise kommen die Experten größtenteils auf den Campus oder die Schüler gehen in die Betriebe. Das geht jetzt nicht. Stattdessen gab es in der zurückliegenden Woche digitale Präsentationen.

„Wir haben die Experten angeschrieben und gefragt, ab sie sich die digitale Form vorstellen können. Sonst gibt es 20 bis 30 Angebote, in diesem Jahr sind es etwas weniger“, sagt sie. Die wirklich interessierten Schüler konnten sich in Listen eintragen. Einige Angebote waren live, andere wie etwa Vorlesungen lagen schon in aufgezeichneter Form vor.

„Die Resonanz der Schüler war im Großen und Ganzen recht gut. Manche haben sich für fünf Angebote eingetragen, andere für zwei“, sagt Sarah Heinz. „Und die Experten waren eigentlich wenig überrascht über unsere Anfrage, denn viele Firmen müssen jetzt sowieso digital arbeiten. Für viele Branchen ist es auch jetzt wichtig, Fachkräfte zu finden.“

Gute Erfahrungen gemacht

Auf gute Erfahrungen diesbezüglich kann Remo Trebes, Tutor im Wirtschaftsprofil des Campus-Gymnasiums, verweisen. Dort findet die Berufsorientierung Anfang März statt. „Die Experten sind immer begeistert und sie freuen sich, wenn sie hören, dass wir es jetzt digital durchführen wollen“, sagt er.

Allerdings hat er auch festgestellt, dass die Anfragen von außen in Corona-Zeiten abgenommen haben. „Ich denke, dass die Experten vermuten, dass momentan nichts an den Schulen passiert“, sagt er. Gute Kooperationen gebe es aber ohnehin seit Langem mit Unis und Hochschulen. Der Schwerpunkt der Gymnasiasten liege eher auf Studiengängen wie beispielsweise Ingenieurwesen oder Medizin.

Neue Möglichkeiten bei Digital-Unterricht

Aber nicht nur Berufsorientierung läuft anders an den Schulen als sonst, auch der Unterricht generell. Laut Trebes hat die digitale Form durchaus auch Vorteile. „Die Schüler können sich teilweise mehr auf die Aufgabenstellung als im Unterricht fokussieren“, sagt er. Zudem sei es möglich, alle Schüler im digitalen Klassenraum zusammenzuschalten oder aber in Gruppen einzuteilen. „Durch die digitale Unterrichtsform fällt zwar etwas weg, aber es kommt auch etwas dazu“, sagt er. Ein Nachteil: Durch die Entfernung könne man den Schülern nicht so auf die Finger schauen.

Die Schüler aus der Klasse von Sarah Heinz haben bisher unterschiedliche Erfahrungen mit dem Home-Schooling gemacht. So ist das Lernen von zu Hause aus für Max Hesse von der Klasse 9-1 „nicht besser, aber es ist ein wenig entspannter, weil man später aufstehen und man sich die Zeit selbst einteilen kann“, meint er. Dafür fehle ihm aber der Kontakt zu den Freunden „und dass man Späße machen kann“. Er schafft sein Pensum meist recht gut, habe mehr Freizeit als sonst. „Die Selbstorganisation ist schon ein Vorteil.“

Gruppenarbeit schwieriger

„Es ist schade, dass man die sozialen Kontakte nicht pflegen kann“, bedauert Mitschülerin Lisann Radtke. Manchmal sei die Aufgabenstellung verwirrend, „aber dann kann man den Lehrer anschreiben und nachfragen“. Und Tine Hesse hat die Erfahrung gemacht, dass es bei den Fremdsprachen, die ihr ohnehin nicht so liegen, jetzt noch schwerer ist. Außerdem sei Gruppenarbeit, bei der es um Projekte geht, schwieriger zu organisieren, wenn man sich nicht treffen kann. „Und man lässt sich doch mal eher ablenken zu Hause.“ Sie findet es aber gut, dass sie sich die Zeit selber einteilen kann.

Zu viel am Bildschirm zu sitzen, ist nicht gut. „Wir versuchen deshalb, die Schüler auch mal weg zu bekommen vom Tablet“, sagt Sarah Heinz, die Kunst, Bio und LER unterrichtet. So hatte sie in ihrem Unterricht den Auftrag erteilt, Fotobände zu bestimmten Themen zu entwickeln und dazu Spaziergänge zu machen. „Es ging darum, dass sie auch mal rausgehen, alleine kommen sie oft nicht auf die Idee“, meint sie.

Mehr Selbstorganisation

So entstanden Power-Point-Präsentationen beispielsweise zu den Themen Häuser, Bäume oder Winter. In anderen Fächern wie Physik fertigen die Lehrer Videos an, bei denen die Schüler Experimente nachstellen können. Oder der Sportlehrer hat eine Bewegungseinheit aufgenommen und lädt digital zu aktiven Übungen ein.

Sarah Heinz‘ Fazit: „Es geht zwar beim digitalen Lernen einiges verloren, was die Sozialkompetenz betrifft, aber in Sachen Selbstorganisation lernen die Schüler hinzu.“

Von Andreas Kaatz