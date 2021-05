Nauen

Die Firma Greenvest Solar GmbH bleibt hartnäckig. Sie möchte unbedingt auf dem Gelände des ehemaligen Kurzwellenzentrums am Dechtower Damm einen Solarpark errichten. Doch die Chancen dafür sind weiterhin schlecht. Denn nachdem der Nauener Bauausschuss bereits im März dem Vorhaben eine Abfuhr erteilt hatte, wurde der Beschlussantrag, mit dem ein Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan eingeleitet werden soll, mit sechs Nein- und einer Ja-Stimme abgelehnt. Abschließend muss aber noch die Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

Knackpunkt bleibt, dass sich in unmittelbarer Nähe der hochsensible Kranichrastplatz Nauen befindet. Der Solarpark würde im europäischen Vogelschutzgebiet „Rhin Havelluch“ (SPA) errichtet. Die Kranichschützer vom Nabu-Regionalverband Osthavelland befürchten weiterhin negative Auswirkungen auf die Großvögel, die dort vor allem im Herbst zu Tausenden anzutreffen sind. Bereits in der Vergangenheit gab es die Absicht von Investoren, an der Stelle Photovoltaik-Module zu errichten. Und schon damals haben sich die Tierfreunde vehement dagegen gewehrt.

Handlungsempfehlung vom Ministerium

Nun kommt noch ein besonderer Aspekt hinzu: Das brandenburgische Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gibt den Nauenern praktisch Rückendeckung. So wurde im März die „Vorläufige Handlungsempfehlung des MLUK zur Unterstützung kommunaler Entscheidungen für großflächige Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen“ herausgegeben. Darin sind auch Ausschlusskriterien formuliert. Danach ist es nicht erlaubt, Solarparks unter anderem in Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten zu errichten.

Somit gibt es unter anderem auch für den Bauausschussvorsitzenden Raimond Heydt (Piraten) keinen Grund, sich weiter mit dem Thema zu befassen. „Es ist und bleibt aus meiner Sicht eine falsche Fläche. Wenn schon die Fachbehörde sagt, man sollte da nichts machen in dem Bereich, weil es dem Schutzzweck entgegen steht, dann brauche ich nicht meine eigene Verwaltung, die schon viel zu tun hat, zu belasten“, so Heydt.

Werbung für das Vorhaben

Dirk Peters (LWN+B) ist mit seiner Geduld am Ende. „Bekannterweise bin ich ja auch ein Befürworter von erneuerbaren Energien und war auch anfangs Befürworter des Solarparks am Funkamt. Nach Gesprächen mit Vertretern vom Kranichschutz bin ich jedoch der Meinung, eine PV-Anlage hat dort nichts zu suchen. Ich finde es schon eine Zumutung, dass wir uns heute schon wieder damit befassen müssen. Meine Nein-Stimme steht“, sagte er.

Zuvor hatte Greenvest-Geschäftsführer Bruce Dünker noch einmal intensiv für das Vorhaben geworben, das in zwei Bauabschnitten auf 35 und auf 38 Hektar entstehen soll. „Ich glaube, dieser Standort ist ideal, auch für die zukünftigen Themen Speicher oder Wasserstoff-Elektrolyse. Die ganze Fläche, die wir jetzt beplanen, ist so klein und vom Kranich-Sammelplatz so weit entfernt, dass es keine Einschränkungen gibt“, stellt er fest. Die Fläche sei versiegelt und es gebe dort bereits Gebäude. Jährlich könne die Stadt mit etwa 250.000 Euro Gewerbesteuer rechnen.

Monitoring war geplant

Dass es sich um ein SPA-Gebiet handelt, sei aus seiner Sicht rein planerisch und auch genehmigungstechnisch kein Problem. Dies hätten auch andere Standorte in Deutschland gezeigt. Mit entsprechenden Fachgutachten wolle man im Verfahren nachweisen, dass es ein konfliktfreies Nebeneinander von Solarpark und dem Rastplatz von Zugvögeln geben kann. Mit einem dauerhaften öffentlichen Monitoring des gesamten Gebietes sollen eventuelle Störungen durch den Solarpark umgehend erkannt und behoben werden, heißt es.

Die Kranichschützer kann das aber nicht überzeugen. So verwies Swantje Petersen-Mannshardt ebenfalls auf die Handlungsempfehlungen des Landes. „Das ist ein klares Statement von der höchsten Fachbehörde und es untermauert die Entscheidung des Bauausschusses vom März, gegen diesen Standort zu stimmen“, sagte sie.

Behörde auch dagegen

Aus ihren Gesprächen mit dem Landesumweltamt sei hervorgegangen, dass sich auch diese Behörde auf die Handlungsempfehlungen bezieht. „Kein Solarpark im SPA-Gebiet“, so die Vertreterin des Kranichschutzes. Dünker wiederum verwies auf Gespräche unter anderem mit der Unteren Naturschutzbehörde. Diese habe nichts gegen eine PV-Anlage im SPA-Gebiet, wie er meint. Aber Greenvest müsse nachweisen, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Kraniche hat.

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) plädierte vergeblich dafür, das Verfahren mit dem Aufstellungsbeschluss anzugehen. „Dann haben wir Klarheit.“ Und damit ist er auf gleicher Linie wie Thomas Große Rüschkamp (CDU): „Wir brauchen den Aufstellungsbeschluss, damit die Fachbehörden prüfen können. Wenn die sagen: Wir lehnen das ab aus den und den Gründen, dann sagen wir nein.“ Für Swantje Petersen-Mannshardt gibt es aber dafür keine Notwendigkeit: „Mehr als die Handlungsempfehlungen kann man von den Fachbehörden nicht bekommen.“

