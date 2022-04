Nauen: Solarpark bei Tietzow abgelehnt

Nauen

Der Trend zur Errichtung von Solarparks auf dem Gebiet der Stadt Nauen hält an. Jetzt will die Firma Suncollect PV Projektentwicklungs GmbH & Co. KG eine große Anlage auf 20 Hektar nordöstlich des Ortsteils Tietzow errichten. Die Leistung der Anlage soll sich auf jährlich 20 bis 24 MW belaufen und die Laufzeit 30 Jahre betragen. Da das ausgewählte Gebiet als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen ist, müsste jedoch der Flächennutzungsplan geändert werden. Das betreffende Areal liegt südlich der Autobahn 24.

Doch ob das Projekt überhaupt realisiert wird, ist fraglich. Denn die Stadtverordneten haben jetzt den Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet mehrheitlich abgelehnt. Den meisten ging es dabei in erster Linie um den Fakt, dass sich die vorgesehene Fläche komplett im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nauen-Brieselang-Krämer befindet. So stimmten nur neun Stadtverordnete für den Antrag, 16 hingegen lehnten ihn ab.

LWN+B-Fraktion befürwortete das Vorhaben

Fürsprecher war die Fraktion LWN+B. So sagte deren Chef Robert Pritzkow: „Die Fraktion unterstützt den Weg der erneuerbaren Energien in der Stadt Nauen und ist dafür, dass dieser weitergegangen wird.“ Er denkt, dass die Sache mit dem LSG im Rahmen des Verfahrens geklärt werden könne. Wilhelm Paul Wieland (CDU) machte hingegen deutlich: „Das Gebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Wir denken, dass es in Nauen geeignetere Flächen gibt und werden deshalb nicht zustimmen.“

Ähnlich äußerte sich Michael Grube von der AfD. Und auch Robert Borchert (Wir für Nauen) schloss sich den Bedenken an. Er verwies zudem darauf, dass die Fraktion schon seit Längerem die Forderung aufgemacht habe, einen Flächennutzungsplan für den Bereich Solar auf den Weg zu bringen. „Wir sollten an das Ganze mit einem Konzept herangehen, damit nicht wahllos Solaranlagen aus dem Boden wachsen.“

Potenzialanalyse wird noch angefertigt

Fraktionskollege Raimond Heydt erinnerte daran, dass im Bauausschuss der Vorhabenträger einer weiteren geplanten Solaranlage in Niebede zugesichert habe, eine Potenzialanalyse für das gesamte Stadtgebiet zu erarbeiten. Darin soll aufgezeigt werden, wo überall Solarparks entstehen könnten.

„Das Ziel ist, uns diese Analyse nach den Sommerferien vorzulegen. Daraufhin hatten wir im Bauausschuss vom Vorhabenträger des Tietzower Projekts die Zusicherung erhalten, zu warten, bis diese Potenzialanalyse vorliegt und wir uns als Stadtverordnete Gedanken gemacht haben, wie wir mit dem weiteren Ausbau der Fotovoltaik im Stadtgebiet umgehen wollen“, so Heydt.

Beschlussantrag überraschend auf dem Tisch

Doch überraschend habe der Beschlussantrag schon jetzt auf dem Tisch gelegen. „Wir und die anderen Fraktion wollen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir den weiteren Ausbau von Fotovoltaikanlagen ablehnen. Sondern wir wollen uns das Stadtgebiet anschauen und uns Gedanken machen, wo könnten und wo wollen wir Fotovoltaikanlagen haben.“ Auch für Nauen sei es eine kluge Strategie, weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien zu kommen, bekräftigte Heydt.

Nachdem sich eine Ablehnung des Tietzower Beschlussantrages abzeichnete, versuchte Uwe Bublitz (LWN+B) noch einmal, ein Umdenken zu erreichen. „Es ist schon sehr interessant, dass wir gerade in dieser Zeit die Möglichkeit von Fotovoltaikanlagen blockieren“, sagte er. Landschaftsschutzgebiete seien in Potsdam, Berlin und Brüssel festgelegt worden, ohne die konkreten Gegebenheiten vor Ort zu kennen, meinte er.

„Solarpark hat nichts im LSG zu suchen“

Doch in Zukunft würden immer mehr erneuerbare Energien benötigt, „und da kann man an dieser Stelle nicht einfach sagen, wir möchten das nicht“. Er empfiehlt, sich die Fläche selbst anzuschauen und zu urteilen, ob dort der Natur Schaden zugefügt werden kann. „Wir wollen aus Kohle, Öl und Gas raus. Die Frage ist, aus welcher Steckdose soll der Strom dann kommen?“

Für Guido Müller indes habe eine solche Fotovoltaikanlage nichts in einem Landschaftsschutzgebiet zu suchen, zumal es dafür an der Stelle auch ein Bauverbot gebe. Er lehnt es ab, dass solche Dinge immer auch politisch gesehen werden müssen.

Hoher Flächenverbrauch

„Trotz aller Erfordernisse in der Energiewende kann man durchaus auch Gegner von Fotovoltaikanlagen dieser Größenordnung im Stadtgebiet sein. „Wir reden hier auch über den Flächenverbrauch an sich. Man sollte mal fragen, wie viele Flächen man der Landwirtschaft schon entzogen hat durch Solaranlagen und andere Dinge in Nauen.“ Bei Niebede rede man über 50 Hektar und bei Tietzow über 20 Hektar.

„Ich sehe Fotovoltaik auch kritisch, weil es das Landschaftsbild beeinträchtigt, denn auch das Landschaftsbild hat etwas mit Lebensqualität und Umweltschutz zu tun. Deshalb ist es legitim, selbst in der heutigen Zeit der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen eine kritische Haltung zu Fotovoltaikanlagen zu haben“, machte der Stadtverordnete deutlich.

Von Andreas Kaatz