Nauen

„Ist Laschet eigentlich der richtige Kanzlerkandidat für die CDU?“, fragte eine Schülerin am Freitag den CDU-Bundestagskandidaten Sebastian Steineke. Der antwortete: „Ich hatte mich damals öffentlich für Söder ausgesprochen“, sagte er. Er kenne Laschet persönlich und weiß, wie nahbar er sei. Zwar habe Armin Laschet Fehler gemacht, aber sei auch ungerecht behandelt worden. „Er muss jetzt in den nächsten vier Wochen richtig Gas geben“, so Steineke.

Der CDU-Kandidat im Wahlkreis 56 war Gast einer Gesprächsrunde am Leonardo-da-Vinci-Campus. Gemeinsam mit seinen Konkurrenten Wiebke Papenbrock (SPD), Anja Mayer (Die Linke), Thomas Essig (FDP), Maximilian Kowol (Bd. 90/Grüne) und Dominik Kaufner (AfD) stellte er sich den Fragen der Jugendlichen. Die Bandbreite der Themen reichte vom Klimaschutz, über Landwirtschaft und Gendern bis hin zu Cannabis.

Sechs Gesprächsrunden für Jeden

Genau genommen war es aber nicht eine Gesprächsrunde, sondern es waren sechs, die jeder Kandidat bestreiten musste. Jede der Schülergruppen sprach einzeln mit jedem Kandidaten. Ein Speed-Dating mit der Politik unter dem Motto „Mitbestimmen! – Wählen verändert Politik“.

Mit der Vorbereitung der Veranstaltung zeigte sich Gymnasiumsleiter Olaf Gründel zufrieden: „Ich freue mich, dass die Kandidaten das ernst nehmen und für die Schüler hierher kommen“, sagte er. Man habe alle Parteien angefragt, die im Bundestag sitzen, und alle haben zugesagt. Er erhoffte sich damit, dass Politik lebendig wird und die Schüler die Schlagworte auf den Wahlplakaten mal hinterfragen können.

Fragen zur Digitalisierung

Von der Gelegenheit, zu verschiedenen Themen nachzufragen, machten die Schüler ausreichend Gebrauch. So wollten sie etwa von Wiebke Papenbrock wissen, was sie zum Thema Digitalisierung zu sagen hat. „Das ist mega wichtig. Wir brauchen schnelles Internet. Das ist auch da, wo ich wohne, nämlich in Neuruppin, nicht überall vorhanden“, sagte die SPD-Politikerin. Allerdings sollte im Schulunterricht nicht nur mit Tablet und Computer gearbeitet werden. „Papier ist auch weiterhin wichtig.“ Und unter bestimmten Bedingungen sei sie auch für die Legalisierung von Cannabis, sagte sie.

Die Grünen wollen mehr für die Grundsicherung tun, sagte Maximilian Kowol (Bd. 90/Grüne). „Wir wollen Hartz IV abschaffen, da es sich dabei um ein krankes System handelt“, sagte er. Auch beim Thema Corona hat er eine klare Meinung: „Eine generelle Impfpflicht finde ich nicht gut. Aber ich finde es auch unsolidarisch, sich nicht impfen zu lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat“, sagte er. So sei es gerechtfertigt, dass diese Menschen demnächst für die Tests zahlen.

Bevölkerung muss mitgenommen werden

Was er zu den Korruptionsfällen innerhalb der CDU sage, wollten die Schüler noch von Sebastian Steineke wissen. „Die Fälle müssen strafrechtlich verfolgt und die Betreffenden mit aller Härte bestraft werden“, sagte er. Und ob er nicht glaube, dass 2045 als Termin für ein klimaneutrales Deutschland zu spät sei, wurde der Politiker gefragt. „Das kann gerne auch früher sein.“ Aber es gebe eben auch Widerstände etwa gegen Windkraft. Die Bevölkerung müsse in dieser Frage mitgenommen werden, sonst funktioniere es nicht.

Um Landwirtschaft drehten sich viele Fragen, die die Schüler an Thomas Essig von der FDP richteten. Der Bio-Bauer ist der Ansicht, dass Politik auf diesem Gebiet auch von Leuten gemacht werden sollte, die von dem Metier Ahnung haben. Das vermisse er häufig. Auf eine Frage zum Tierschutz hin meinte er, dass er dafür sei, aber sich die Bedingungen ändern und vor allem die Landwirte in Europa gleich behandelt werden müssten. Auf die Frage zu Schule in Corona-Zeiten, meinte er. „Die Schulen hätten nicht zugemacht werden dürfen. Die Klassen hätte man dann verkleinern müssen.“

Scharfe Fragen an die AfD

Anja Mayer von den Linken musste auf Fragen zum Thema Enteignung antworten. So etwas sei schon ein doller Eingriff, aber in bestimmten Fällen für die öffentliche Daseinsvorsorge durchaus ein Mittel, meinte sie – etwa wenn es um Wohnungen geht. Sie hält es wegen der Daseinsvorsorge auch nicht für sinnvoll, dass Krankenhäuser in privater Hand sind. Auf eine andere Frage antwortete sie, dass Putin zwar ein Autokrat sei, aber man mehr mit Russland reden müsse.

Einer scharfen Fragerunde musste sich zum Abschluss Dominik Kaufner (AfD) stellen. Ob er selbst auch den Klimawandel nicht anerkenne, wie es im Parteiprogramm steht, wollten die Schüler wissen. Kaufner: „Ich glaube nicht, dass der Klimawandel in erster Linie menschengemacht ist“ – sieht sich aber nicht als Klimaleugner, wie ihm vorgeworfen wurde. Und ob er den rechtsextremen Flügel um Björn Höcke vertrete? Diese Strömung gebe es nicht mehr, behauptete Kaufner. Zudem kritisierten die Schüler die AfD-Haltung beim Thema Asyl.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Campus werde kurz vor der Wahl eine Juniorwahl für Schüler ab Klassenstufe 10 durchführen, sagte Olaf Gründel. Dann soll dessen Ergebnis mit dem der richtigen Wahl verglichen werden.

Von Andreas Kaatz