Der Nauener Stadtverordnete Raimond Heydt hatte für Donnerstagabend wegen des Ukraine-Krieges spontan zu einer Mahnwache an die Berliner Straße aufgerufen. Er wollte damit seiner Erschütterung Ausdruck verleihen. Offenbar war der Aufruf aber zu kurzfristig, so dass er nahezu allein blieb. In Elstal wird es am Sonntag ein Gedenken für den Frieden geben.