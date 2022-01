Nauen

Im Moment laufen die Restarbeiten auf Hochtouren. Die Kraft- und Fitnessgeräte müssen noch an ihren richtigen Platz. Außerdem sind Malerarbeiten erforderlich, und erst ganz zum Schluss wird das Laminat in Teilbereichen verlegt, damit es nicht noch aus Versehen beschädigt wird. Und dann kann es am 1. Februar losgehen, das Nauener Fitnessstudio Sportifit wird an einem anderen Standort wieder eröffnet.

„Ich habe richtig Bock drauf, das fehlt mir seit Langem“, sagt Inhaber Guido Schmidt. Er kann es nun kaum erwarten, dass die Stammkunden und auch neue Fitness-Fans in die neuen Räume in der Zuckerfabrik kommen. Denn vor ein paar Monaten musste Sportifit unfreiwillig schließen. Grund war ein Brand am bisherigen Standort in der Berliner Straße, die Etage konnte danach nicht mehr genutzt werden.

Und schon war wieder Schluss

Er kann sich noch an den Anruf Ende August erinnern, als er vom Brand erfuhr. Für ihn damals ein kleiner Schock. „Wir hatten ja gerade erst im Frühjahr wieder aufgemacht und dann war schon wieder Schluss“, sagt er.

Danach ging die Suche nach neuen Räumen los, die auch größer sein sollten als im bisherigen Domizil. „Wir waren ja froh, dass wir 2014 dort loslegen konnten, das war schon cool. Aber unter anderem erwies sich die Parkplatz-Situation mit der Zeit als unzureichend“, sagt Schmidt. Er bekam einen Tipp zu den Räumen in der Zuckerfabrik, in denen sich vor Jahren schon mal ein Fitnessstudio befand. „Die Räume passten von der Grundstruktur, aber wir mussten natürlich noch einiges umbauen.“

Vieles wurde neu gemacht

Im November ging es los mit den Arbeiten. Die Sanitäranlagen wurden völlig neu gemacht, bekamen unter anderem neue Toiletten und Armaturen. Die Männer- und Frauenbereiche wurden auch im oberen Bereich mittels Trockenbauwänden voreinander getrennt. Elektroarbeiten erfolgten und neue Warmwasserrohre wurden eingebaut. Die alten hatten Metalldiebe in der lange leerstehenden Etage für sich entdeckt.

„Neu ist, dass wir jetzt auch Solarium und Sauna haben“, sagt Guido Schmidt. Letztere stammt noch vom vorherigen Fitnessstudio, wurde nun aber umfangreich aufgearbeitet. Und der Inhaber freut sich, dass er nun mehr als 40 Parkplätze anbieten kann.

Fläche ist jetzt deutlich größer

Statt bisher rund 350 Quadratmeter beträgt die Fläche des Fitnessstudios jetzt 500. Künftig wird es dort auch wieder einen Kraftausdauerzirkel mit zwölf Geräten geben – ein chipgesteuertes Trainingssystem. Die Übungen können somit individuell und wohldosiert eingestellt werden.

„Wenn beispielsweise jemand Probleme mit den Gelenken hat, dann kann er dort gelenkschonend trainieren“, sagt Mandy Störmer. Sie ist eine von fünf Trainerinnen, die schon seit Dezember in einem Raum innerhalb des künftigen Fitnessstudios Kurse anbieten. Sie selbst leitet einen Yogakurs und „Rücken aktiv mit Faszientraining“. „Es gibt hier auch viele Kurse, die parallel online laufen für jene, die nicht 2G sind oder Angst haben, sich mit Corona anzustecken“, sagt sie.

Trainer hat einen guten Überblick

Mandy Störmer, die auch mit ihrer Firma Kraftvolle Auszeit Kurse für fast alle Altersgruppen anbietet, findet den Zuschnitt der neuen Räume optimal. „Der Trainer hat dadurch einen guten Blick auf alles“, sagt sie. Neben dem Kraftausdauerzirkel gibt es unter anderem noch die Kardio-Ecke mit Crosser, Ergometer oder Rudergerät sowie die Kraftecke.

Für die Gestaltung des Treppenaufgangs hat Guido Schmidt auch schon eine Idee. Die Wand soll künftig den Kunden vorbehalten sein. Sie können dort ihren Handabdruck mit Farbe verewigen. „Wir wollen unsere Kunden auf diese Weise einbeziehen und ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht nur eine Nummer sind. Wir möchten, dass die Leute sagen: Hier fühle ich mich wohl“, sagt der Inhaber. Schon am bisherigen Standort war für diese Art der Kundenbindung extra eine Wand reserviert.

Zur Eröffnung am 1. Februar hat Guido Schmidt schon einen Food-Truck bestellt, der für die Studio-Besucher Burger bereit halten wird. „Und wer sich noch im Januar anmeldet, der spart die Aufnahmegebühr“, sagt Schmidt, dessen Studio – wie auch andere – infolge von Corona eine Reihe von Kunden verloren hat.

Von Andreas Kaatz