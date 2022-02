Nauen

Es bleibt dabei: Nauens Einwohnerzahl steigt weiter. Das zeigte sich auch im vergangenen Jahr. Nachdem 2020 die 19 000er-Marke überschritten wurde, konnte man nun erneut zulegen. Für Bürgermeister Manuel Meger (LWN) ein Grund zur Freude: „Die Gesamteinwohnerzahl lag im Jahr 2021 erneut über der 19 000er-Marke. Mit insgesamt 19 402 Einwohnerinnen und Einwohnern war der Zuwachs im letzten Jahr aber nicht so stark wie angenommen.“

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren in der gesamten Stadt, inklusive der 14 Ortsteile, 19 402 Menschen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Ein Jahr davor betrug die Zahl 19 060. Aktuell leben allein in der Kernstadt 12 654 (12 355) Menschen.

Jetzt liegt Wachow an der Spitze

Wenn man sich die Entwicklung in den Ortsteilen anschaut, dann hat Börnicke seine Spitzenposition abgeben müssen. Jetzt liegt Wachow ganz vorn. Da waren am 31. Dezember 2021 genau 942 Menschen zu Hause, 2020 betrug die Zahl nur 899. Dahinter folgen ganz dicht Börnicke mit 910 (908) sowie – schon mit etwas Abstand – Markee mit 829 (844) Bürgern.

Dieser Ortsteil gehört zu jenen, die Einbußen bei der Einwohnerzahl zu verzeichnen haben. Anders Groß Behnitz, das danach folgt. Da lebten zum Jahresende 633 Bewohner und damit 17 mehr als ein Jahr zuvor. Berge auf Platz 5 muss jedoch ebenfalls einen Verlust verzeichnen – um zehn auf 576.

Unter die „magische“ Grenze gefallen

Beim Ortsteil Neukammer, der am wenigsten Einwohner hat, blieb nahezu alles beim alten. Er fiel mit 99 unter die „magische“ 100er-Grenze, zwei Einwohner leben dort jetzt weniger. In Schwanebeck (184) ist es ein Rückgang um acht Bewohner, während Klein Behnitz als Drittletzter (240) einen Zuwachs von 21 Menschen verzeichnen kann.

Interessant: Während in der Kernstadt mehr weibliche als männliche Bewohner gemeldet sind – knapp 100 mehr – , ist es in allen Ortsteilen andersherum und besonders krass in Neukammer: 62 Männern stehen 37 Frauen gegenüber.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich ist Bürgermeister Meger mit dem Bevölkerungszuwachs zufrieden. „In puncto Attraktivität, so denke ich, schreiten wir sowohl in der Kernstadt als auch in den 14 Ortsteilen mit ‚Siebenmeilenstiefeln‘ voran.“

Von Andreas Kaatz