Nauen

Eine wichtige soziale Einrichtung der Stadt ist die „Kinder-Oase“ in der Mittelstraße. Das Angebot dort richtet sich an Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, die vor allem aus wirtschaftlich schwachen Familien stammen. Die bekamen in der Vergangenheit an fünf Tagen in der Woche ab 6.50 Uhr ein Frühstück und später nach dem Unterricht eine warme Mittagsmahlzeit.

Betrieben wird die Einrichtung bisher vom Humanistischen Freidenkerbund Havelland (HFH) und der Nauener Tafel. Mittlerweile hat die Nauener Tafel den Kooperationsvertrag gekündigt. „Vor dem Lockdown nahmen täglich etwa 40 bis 80 Kinder das Mittagessen wahr, bis zu fünf Kinder das Frühstück und durchschnittlich sechs Kinder die Ferienangebote“, sagte HFH-Vorsitzender Volker Mueller.

5000 Euro für Miete

Finanziell unterstützt wurde die „Kinder-Oase“ bisher auch von der Stadt Nauen. Doch von Seiten der Kommune gibt es jetzt Bestrebungen, den bestehenden Vertrag mit dem Humanistischen Freidenkerbund e.V. rückwirkend zum 31. Dezember 2020 aufzuheben oder außerordentlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. Der Hauptausschuss hat dies jetzt mit sechs Stimmen mehrheitlich empfohlen, bei vier Enthaltungen. Jetzt muss noch die Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

Als Grund für diesen Schritt nannte Andreas Zahn, kommissarischer Leiter der Fachbereiches Bildung und Soziales: „Wir haben feststellen müssen, dass Mittel nicht zweckentsprechend eingesetzt worden sind.“ So war vereinbart, dass 5000 Euro als Mietanteil für das Objekt in der Mittelstraße zur Verfügung gestellt werden, 2000 Euro für Bewirtschaftungskosten und noch einmal die gleiche Summe für Projektkosten für Ferienangebote.

Vertrauensbruch vorgeworfen

Letzte beide Posten sind offenbar unstrittig, es geht in erster Linie um den Mietzuschuss. Nach Informationen der Stadt soll der HFH die 5000 Euro nicht für die Miete verwendet haben, diese sei vielmehr durch die Nauener Tafel aufgebracht worden. Stattdessen sei das städtische Fördergeld vom HFH für Personalkosten verwendet worden, so Zahn, was sich auch schon auf 2019 beziehe. Aber genau diese Verwendung habe man von Vornherein ausschließen wollen. Denn mit dem Fokus auf die Mietkosten wollte man etwas fördern, was nachvollziehbar ist, heißt es.

Andreas Zahn spricht von einem Vertrauensbruch, das falsch verwendete Geld wolle man vom HFH zurückfordern. Grundsätzlich will er aber nicht ausschließen, dass die Stadt für die Kinder-Oase über Projektanträge auch künftig Geld zur Verfügung stellt, „nur nicht in einer vertraglichen Konstellation“. Wobei noch unklar sei, wer die Kinder-Oase künftig fortführt. Grundsätzlich sei auch er daran interessiert, dass das Projekt weitergeht. „Das ist eine gute Einrichtung. Da treffen sich viele Kinder. Die Mitarbeiter machen das alles sehr liebevoll, es geht familiär zu.“

Vorstand prüft Vorwürfe

Volker Mueller selber möchte sich jetzt zum Sachverhalt noch nicht äußern, wie er auf Nachfrage mitteilte. So gab es zwar Gespräche mit der Stadt, aber er habe von dem jetzt geplanten Schritt auch nur nebenbei erfahren. „Ich bin schon recht sprachlos. Wir müssen die Beschuldigungen jetzt im Vorstand des HFH prüfen, denn es geht hier auch um die Existenz der Kinder-Oase.“

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt hatten Robert Borchert (SPD) und Raimond Heydt (Piraten) vorgeschlagen, dass man Volker Mueller zur nächsten Stadtverordnetensitzung noch einmal anhört. Das fand keine Mehrheit. Ein erneutes Gespräch bringe in dem Falle nichts mehr, hieß es.

Sorge um Fortbestand

Susanne Schwanke-Lück (Linke) äußerte allerdings große Besorgnis: „Ich habe Angst, dass die Kinder-Oase kaputt geht. Sie muss unbedingt bleiben. Denn man sieht, wie sie genutzt wird und wie viele Kinder dorthingehen und ihr Mittagessen bekommen“, sagt sie. Die Frage sei jetzt, wie die Stadt Hilfestellung geben könne.

Die erste Beigeordnete Daniela Zießnitz meinte indes: „Das Vertrauensverhältnis ist gestört, das Fehlverhalten ist schon über mehrere Jahr erfolgt.“ Offenbar kann sie sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem HFH nicht mehr vorstellen: „Die Frage ist, wie man das Projekt fortführen kann mit einem anderen Träger.“ Sie sprach sich dafür aus, einen Schnitt zu machen.

Beim HFH hofft man hingegen auf eine Fortsetzung. „Der HFH will die Kinder-Oase als Jugendhilfeeinrichtung weiter betreiben, die er mit Frau Sult 2008 aufgebaut und seitdem geführt hat“, sagt Volker Mueller. Allerdings müsse der bestehende gemeinsame Mietvertrag von HFH und Nauener Tafel mit der TAG als Vermieter nun getrennt werden. Der Leistungsvertrag zwischen der Stadt Nauen und dem HFH soll fortgeführt werden, wünscht sich Mueller.

Von Andreas Kaatz