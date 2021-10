Nauen

Die Stadt Nauen hat für 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen – ohne dass ein Griff in die üppige Rücklage erfolgen darf. Als dieser Beschluss auf Vorschlag der Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung gefasst worden war, sorgte das zumindest bei einem Teil der Stadtverordneten und der Verwaltung für Ärger. Denn das bedeutet, dass gekürzt werden muss und dazu der Rotstift an zahlreichen Haushaltsstellen anzusetzen ist. Beträgt doch das erwartete Defizit rund 1,3 Millionen Euro.

Dabei sieht die Verwaltung gar keinen Grund für diese Einschnitte. Das machte auch Kämmerer Christian Beckmann erneut deutlich. „Wir haben jetzt eine Rücklage von rund 29,8 Millionen Euro und werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 laut Analyse bei rund 33 Millionen Euro liegen. Wir werden einen Überschuss von mehreren Millionen Euro haben“, sagte er.

Mit 1,6 Millionen Euro Defizit gestartet

Und nachdem man auch in diesem Jahr mit rund 1,6 Millionen Euro Defizit gestartet ist, werde man voraussichtlich mit einem leichten Plus enden. Das seien alles Argumente seitens der Verwaltung gewesen, warum man mit einem Defizit von 1,3 Millionen Euro hätte leben können, das man aus der Rücklage ausgleichen kann, so Beckmann. Da allerdings der Beschluss anders ausgefallen ist, hat die Verwaltung im jüngsten Rechnungsprüfungsausschuss jetzt auftragsgemäß eine Streichliste vorgelegt.

So wurden beispielsweise der Posten zur Unterhaltung von Gemeindestraße um 100 000 Euro auf 269 000 Euro reduziert und der für die Bauunterhaltung am Goethegymnasium von 48 000 Euro sowie an der Graf-Arco-Schule von 150 000 Euro auf null gefahren. Das Sozialraumbudget wurde halbiert auf 50 000 Euro und die 50 000 Euro Bürgerbudget für die Kernstadt ganz gestrichen.

Kulturförderung halbiert

Statt 10 000 Euro für die Kulturförderung könnten es nur noch 5000 sein und bei der Bauunterhaltung fürs Familien- und Generationenzentrum stünde statt der geplanten 15 000 Euro gar kein Geld mehr zu Buche. Im Gegenzug könnte man die Zweitwohnungssteuer um 8000 Euro erhöhen, sodass letztlich 20 0 00 Euro zur Verfügung stünden.

Unterm Strich würde die Stadt laut dieser Vorschlagsliste in einem ersten Schritt 479 800 Euro einsparen. 777 100 Euro blieben dann noch übrig. Dazu legte die Verwaltung eine weitere Liste mit Einsparvorschlägen und einer Gesamtsumme von 1,1 Millionen Euro vor. Betroffen wäre danach unter Umständen auch die Hofweihnacht sowie das Budget fürs Nachpflanzen von Bäumen im Stadtgebiet.

Schlimme Folgen erwartet

Schlimme Folgen unter anderem für die soziale Arbeit in der Stadt sieht der Markeer Ortsvorsteher Ralph Bluhm (LWN) mit den anstehenden Kürzungen auf die Stadt zukommen. Er glaubt beispielsweise, dass die Jugendarbeit in seinem Ortsteil gefährdet sei „Diese Arbeit zu zerstören, wäre das Schlimmste, was vom Stadtparlament ausgehen kann“, warnte er.

Raimond Heydt (Piraten) verteidigte indes den Vorstoß seiner Fraktion: „Die Kommunalverfassung sagt klar, wir sollen ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis haben.“ Die Diskussion um Streichungen sei keine, die überflüssig, sondern notwendig ist. Seien doch in Zukunft weitere Defizite zu erwarten.

Für nachhaltige Stadtentwicklung

Man müsse mit Blick auf die liquiden Mittel sparen. Zwar betragen diese rund 11 Millionen Euro, aber noch sei auch der Sportplatz am Goethegymnasium nicht gebaut, ebenso wie der an der Arco-Schule. Heydt bekundete, dass seine Fraktion die Vorschläge der Verwaltung mittragen würde. Unter anderem beim Kulturetat sollte aber sogar noch mehr Geld eingestellt werden, meinte er.

Die Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste spricht sich in einer Stellungnahme dafür aus, dass es „für eine nachhaltig gute Stadtentwicklung wichtig ist, dass die jährlich geplanten Investitionen erwirtschaftet werden. Wir brauchen nicht nur eine schwarze Null im Haushalt, sondern mindestens einen Überschuss in Höhe der regulär geplanten Investitionen“.

Einsparpotenzial bei Stellen

Man sieht insbesondere bei den zuletzt geschaffenen Stellen in der inneren Verwaltung der Stadt erhebliches Einsparpotenzial. Da platzte allerdings Bürgermeister Manuel Meger (LWN) der Kragen. „Das ist schon eine bodenlose Frechheit, an Stellen ranzugehen, die besetzt sind, unter anderem mit alleinerziehenden Müttern“, meinte er.

Robert Borchert, Fraktionschef der Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste, mahnte indes zur Sachlichkeit. „Das bedeutet nicht, dass wir Menschen auf die Straße setzen sollen. Wir reden nicht vom Streichen von Menschen, sondern von Stellen.“ Bürgermeister Meger fügte außerdem hinzu: „Wir sind mit unserer personellen Ausstattung schon an der untersten Grenze im Landkreis.“

Diskussion um Rücklage

Robert Borchert monierte zudem, dass immer von 30 Millionen Euro Rücklage die Rede und das Geld angeblich verfügbar sei. „Wir tun immer so, als wenn die Millionen im Keller liegt, aber die Rücklage besteht beispielsweise auch aus Gebäuden oder Computern. „Wann sollen wir das Rathaus verkaufen?“ Kämmerer Beckmann teilte auf MAZ-Nachfrage mit, dass in der Rücklage kein Anlagevermögen enthalten sei. Vielmehr diene die Rücklage dazu, im Falle eines Haushaltsdefizits einen Ausgleich herbei führen zu können.

Bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung wird es noch heftige Diskussionen um die Punkte geben, die gestrichen werden sollen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat jetzt auf Antrag der Fraktion LWN+B mit knapper Mehrheit empfohlen, entgegen dem Verwaltungsvorschlag mehrere Haushaltspositionen wieder aus der Streichliste zu entfernen.

Einsparungen unverhältnismäßig

Dabei geht es unter anderem um das Sozialraum- und das Bürgerbudget, um die Malerarbeiten auf dem Arco-Campus und am Goethegymnasium, um die Bauunterhaltung an Kitas, die Straßenreinigung sowie um die Unterhaltung des Schwanebecker Weges.

Begründung: Die genannten Einsparungen seien aufgrund der hohen Rücklagen unverhältnismäßig und somit den Bürgern nicht zu vermitteln. Das aus dem Änderungsantrag resultierende Defizit sollen die Stadtverordneten billigen.

Von Andreas Kaatz