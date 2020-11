Nauen

Die Stadt Nauen prüft jetzt, ob sie ein Normenkontrollverfahren gegen die Landesverordnung zum Naturschutzgebiet Leitsak-Graben anstrengt. Konkret geht es dabei um etwa ein Drittel der rund 1000 Hektar großen Stadtwaldfläche, das im westlichen Bereich liegt. Veröffentlicht worden ist die Verordnung am 22. September dieses Jahres.

Wie es seitens der Stadtverwaltung heißt, gehe man gemeinsam mit dem Stadtförster davon aus, „dass die Verordnung gegenüber dem Waldeigentümer ein unverhältnismäßiges und in Bezug auf die Umsetzung der FFH-Richtlinie außerdem ein nicht geeignetes Mittel darstellt, welches das Land nutzt, um gegenüber der EU die FFH-Gebiete zu sichern“. Wie es heißt, seien die Einwendungen der Stadt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nicht berücksichtigt worden.

Jährliche Einbußen

Die Kommune moniert unter anderem die wirtschaftlichen Auswirkungen, die mit der Verordnung verbunden sind. Derzeit geht man von Einbußen in Höhe von jährlich 25 000 bis 30 000 Euro aus, die wegen Mehraufwendungen und Mindereinnahmen anfallen. Die Stadt wolle jetzt prüfen, wie sie mit den neuen Bedingungen künftig umgehen will.

Ziel der Naturschutzverordnung im FFH-Gebiet Leitsak-Graben ist es unter anderem, Feuchtgrünlandflächen und Wald-Lebensraumtypen wie Eichen-Hainbuchenwälder und Erlen-Eschen-Wälder zu erhalten. Zudem leben dort zwölf von 18 in Brandenburg vorkommenden Fledermausarten.

Es herrscht ein Verschlechterungsverbot

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist in diesen Bereichen künftig nicht mehr so möglich wie in der Vergangenheit. Grundsätzlich herrscht dort bei forstlichen Maßnahmen ein sogenanntes Verschlechterungsverbot. Dies bedeutet unter anderem: „Wenn irgendwelche Pflanzungen anstehen, dann sind wir bei den Baumarten eingeschränkt“, sagt Stadtförster Thomas Meyer.

Der Stadtwald Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Erlaubt sind nämlich künftig nur einheimische Baumarten wie etwa Eiche, Buche, Ahorn, Hainbuche oder Winterlinde. „Wir sollen möglichst Eiche pflanzen, doch das geht nur auf umzäunten Flächen“, sagt er. Sonst fressen die Tiere des Waldes die jungen Pflanzen ab. Damit kommen aber auf die Stadt, in deren Auftrag er den Wald bewirtschaftet, erhöhte Kosten zu.

Trockenheit stresst die Bäume

Meyer hat nichts gegen Eichen, würde aber gerne verstärkt auch andere Baumarten pflanzen, die mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen besser zurecht kommen. So wie er es in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Denn die Trockenheit stresst die Bäume ungemein, wie er von Jahr zu Jahr immer mehr feststellen muss. „Wir brauchen auch Baumarten, die mit Dürre-Ereignissen besser zurecht kommen.“ Denn die trockenen Jahre seit 2018 haben die Bäume geschwächt.

Meyer zeigt auf einen Baum, an dessen Rinde der Specht schon seine Spuren hinterlassen hat: „Da ist eine Buche, die ist bestimmt 160 Jahre alt. Die ist mittlerweile hinüber. Dieses Jahr hat sie noch gelebt, nächstes Jahr wird es nicht mehr der Fall sein. Es ist festzustellen, dass gerade alte Bäume mit dem Stress nicht zurecht kommen.“

Grundwasser abgesackt

Denn das Grundwasser sei mit der Zeit abgesackt, die Wurzeln können sich nicht an die neuen Verhältnisse anpassen. „Es müsste jeden Monat 50 bis 80 Liter regnen, um die Depots aufzufüllen.“ Damit rechnet er jedoch nicht.

„Das Sterben ist noch lange nicht zu Ende, bei den Eichen haben wir ebenfalls zahlreiche Ausfälle zu beklagen“, sagt der Förster. Wie er sagt, soll die Naturschutzverordnung zwar menschliches Handeln beeinflussen. „Sie schützt uns aber eben nicht davor, dass die Dürre eintritt.“

Biotop-Bäume festgelegt

Jetzt müssen alle Beteiligten erst einmal Erfahrungen sammeln im Umgang mit der Naturschutzverordnung für das FFH-Gebiet. Wenn forstliche Maßnahmen anstehen, will Meyer zumindest in der nächsten Zeit erst einmal bei der Unteren Naturschutzbehörde anfragen, ob bestimmte Dinge erlaubt sind. Beispielsweise dann, wenn Eichen gefällt werden sollen. Denn es müssen immer noch genügend übrig bleiben, um den Lebensraumtyp zu erhalten.

Auch eine gewisse Anzahl an Biotop-Bäume muss stehen bleiben, um etwa Vögeln wie dem Specht ein Zuhause zu geben. Etwas, was er ohnehin schon immer gemacht habe, wie Meyer sagt. Mindestens fünf Biotop-Bäume pro Hektar seien vorgeschrieben, „hier finde ich 30 pro Hektar“.

Äste brechen einfach so ab

Und noch ein Problem bringt die Trockenheit mit sich: „Wir müssen jetzt viel mehr Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen“, sagt er. So sind abgestorbene Äste zu beseitigen, damit keiner zu Schaden kommt – beispielsweise an Straßen und Wegen. Es ist ungefähr das Dreifache an Maßnahmen wie früher. „Vor allem bei Buchen haben wir immer öfter den spontanen Astabbruch“, so Meyer.

Von Andreas Kaatz