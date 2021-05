Nauen

Es ist ein besonders heftiger Fall von Vandalismus: Als ein Mitarbeiter der Firma Edis Netz GmbH vor wenigen Tagen zum Stadtpark Nauen gerufen wurde, traute er seinen Augen nicht. Unbekannte hatten bei elf der zwölf Straßenlampen am Park die so genannten Masttüren gewaltsam geöffnet und anschließend die Leuchtenanschlusskästen und die Anschlusskabel herausgerissen. Die Anlage musste außer Betrieb genommen werden.

Arbeit, auf die die Mitarbeiter gerne verzichtet hätten. Denn mit den Straßenlampen in Nauen haben sie auch sonst schon genug zu tun. Seit Edis die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung zum 1. März vergangenen Jahres übernommen hat, mussten 500 Störungen beseitigt werden. Eine Quote von 20 Prozent und damit ein sehr hoher Wert angesichts der insgesamt 2 500 Lichtpunkte in der Kernstadt und in den Ortsteilen.

Große Herausforderung

„Normalerweise haben wir eine Quote von fünf Prozent. Es war schon überraschend, dass so viele Störungen auftraten. Selbst für uns als große Firma stellte dies eine große Herausforderung dar, der wir uns aber gestellt haben“, sagt Lars Klemmer, Referent Kommunalmanagement bei Edis.

Das Problem: Die Straßenbeleuchtung in Nauen ist in keinem besonders guten Zustand. So war das Unternehmen in den ersten Wochen gleich mit mehreren Mitarbeitern im Einsatz, um ausgefallene Laternen wieder zum Leuchten zu bringen.

„Häufig waren Leuchtmittel defekt. Aber es traten auch Kabelfehler auf, die wir mit Hilfe von Spezialtechnik wie einem Kabelmesswagen beseitigen konnten“, sagt Klemmer. „Wir haben versucht, vorrangig die Kollegen aus Nauen einzusetzen, die ganz kurze Wege haben. So konnten die Störungen manchmal in ein bis drei Tagen beseitigt werden.“

Korrosion ist auch ein Problem

Aber es gab noch mehr zu tun. So wurden die Mitarbeiter nach Verkehrsunfällen gerufen, wenn angefahrene Straßenlampen umzufallen drohten. „Aber wir haben auch viele Korrosionsschäden festgestellt. In diesen Fällen werden die Straßenlampen abgesägt, damit sie nicht plötzlich umstürzen“, so Klemmer. So musste Edis beispielsweise in der Brandenburger Straße schnell handeln. Sechs Straßenlaternen wurden aus Verkehrssicherungsgründen entfernt. Weil allerdings die Lieferung der neuen Masten wegen Corona lange Zeit nicht erfolgen konnte, blieb der Straßenabschnitt mehr als zehn Wochen ohne Licht.

Unterm Strich stellt Lars Klemmer fest: „Letztlich mussten wir ab März 2020 auf die Situation reagieren und uns erst einmal auf das Notwendigste konzentrieren.“ Deshalb ging es auch mit der Erarbeitung des Leuchtenkatasters nicht so schnell voran wie ursprünglich gedacht. Bis Mitte des Jahres soll es nun aber vorliegen und Aussagen zu den jeweiligen Lichtpunkten machen – etwa zur Art der Leuchtmittel oder zur Beschaffenheit der Masten. 90 Prozent der Lampen sind bereits erfasst.

200 Lampen schon gewartet

„Wir kommen jetzt auch langsam in die Wartungsintervalle. Das ist wichtig. Ziel ist es, jährlich etwa 25 Prozent der Lichtpunkte zu warten“, sagt Lars Klemmer. Davon verspricht man sich letztlich, dass die Zahl der Störungen deutlich zurück geht. 200 Lampen wurden bereits gewartet, weitere 500 sollen es bis Jahresende noch sein.

Damit nicht genug: Auch durch die Umrüstung ganzer Straßenzüge auf die moderne und energieeffiziente LED-Technik will man die Störanfälligkeit reduzieren, wie er sagt. So sollen ab dem 25. Mai nördlich der Bahnlinie 118 Lampenköpfe gegen LED-Lampen ausgetauscht werden, so unter anderem in der Ludwig-Jahn-Straße.

Stromeinsparung wird erzielt

„Dadurch können wir mit einer Stromeinsparung von 60 bis 70 Prozent rechnen“, sagt Lars Klemmer. Wo weitere Umrüstungen erfolgen können, hänge davon ab, wo es am häufigsten Lampenausfälle gibt. „Die Prioritätenliste wird mit der Stadt Nauen abgestimmt. Wir sind in einem regen Austausch“, so Lars Klemmer. Im Fokus sind auch die Feld- und die Marx-Engels-Straße.

Bei allem Ärger über die vielen Störungen im ersten Jahr nach Vertragsbeginn gab es auch Grund zum Schmunzeln. „Wir hatten mal Störungsmeldungen, weil in einer Straße ständig die Lampen ausgingen, wenn es dunkel wurde“, sagt er. Große Überraschung, als dann der „Fehler“ gefunden wurde, der sich aber nicht in der Straßenbeleuchtung fand.

Verwirrter Dämmerungsschalter

Ein Anwohner hatte sich nämlich eine eigene Wegbeleuchtung gebaut. Pech nur, dass in der Nähe der Dämmerungsschalter der Straßenbeleuchtung war. „Als das Licht bei dem Anwohner leuchtete, dachte der Schalter, es ist Tag und unsere Lampen gingen aus.“ Danach kam dann eine Astro-Uhr zum Einsatz, die die Sonnenauf- und Untergänge für die nächsten 100 Jahre einprogrammiert bekommen hat.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Störungen können die Bürger über die Edis-Hotline unter 03361/ 733 23 33 melden sowie über die Hotline der Stadt unter 03321/40 81 11. Möglich ist dies auch über das Meldesystem Märker.

Von Andreas Kaatz