Schon seit Längerem hatte Susan Wolf das Ziel, nicht nur vor der Klasse zu stehen, sondern auch eine Schule zu leiten. Kommissarisch konnte sie dies bereits an der früheren Hans-Klakow-Oberschule in Brieselang tun. Nun aber war die Bewerbung auf eine Leiter-Stelle in Nauen zu ihrer großen Freude erfolgreich.

Mit Susan Wolf hat die Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule mit Grundschulteil zum 1. August eine sehr junge Schulleiterin bekommen. Die 34-Jährige folgt auf den langjährigen Direktor Jürgen Beyer, der in Rente gegangen ist.

Mit einem Frühstück ging es los

Sie sei gut aufgenommen worden, wie sie sagt. „Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen merken, dass ich eine bin, die selber mit anpackt.“ Der erste Tag begann auch gleich mit einem gemeinsamen Frühstück für alle Lehrkräfte auf dem Hof. „So kam ich mit ihnen sofort ins Gespräch, konnte sie anders kennen lernen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Es ist ein tolles Kollegium.“

Für Nauen hat sich Susan Wolf aus mehreren Gründen entschieden. Einer davon: Das Zusammenspiel von Grund- und Oberschule als Schulzentrum. „Das finde ich total spannend, weil ich da viel Potenzial sehe.“ Wenn die Kinder bis zur 10. Klasse lernen, dann wisse man beim Übergang zur Sekundarstufe I schon, wo sie stehen. Außerdem kennen die Kinder die Lehrer von klein auf an.

Ruf soll verbessert werden

„Für einige Schüler ist es dann einfacher, als wenn sie komplett neu wären.“ Und sie wolle gemeinsam mit den Lehrkräften intensiv daran arbeiten, dass die Schule weiter zusammenwächst. „Wir sind EINE Schule, das ist wichtig.“ So sollen Grund- und Oberschullehrer mehr in Kontakt kommen.

Eines will sie unbedingt zum Guten ändern, nämlich das Ansehen in der Öffentlichkeit. „Die Schule hat nach außen keinen so guten Ruf. Wenn man aber sieht, was hier alles geschieht, dann finde ich, ist das überhaupt nicht gerechtfertigt.“

Noch ein Grund für die Bewerbung

Dass dort auch Kinder lernen, die aus dem benachbarten Übergangswohnheim kommen und Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, ist für sie ohnehin kein Problem. Denn gerade diese Konstellation sei für sie mit ein Grund gewesen, sich in Nauen zu bewerben.

„Ich mag Multikulti“, sagt die Lehrerin für WAT, Sport und Mathematik. Das rührt auch noch aus ihrer beruflichen Anfangszeit in Berlin her. So habe sie in Steglitz ihr Referendariat gemacht, war 2013 fertig.

Türkisch gelernt

Zuvor hatte sie schon während des Studiums an einer Schule in Moabit mit einem hohen Anteil von Schülern nichtdeutscher Herkunft gearbeitet. Da sorgte sie für so manche Überraschung. Denn Susan Wolf spricht türkisch, hatte dies an einer Fachhochschule gelernt. „Als blonde junge Frau hat man es an solchen Schulen etwas schwerer“, begründet sie ihre Entscheidung. „Und ich wollte mich verständigen können.

Manchmal war es ganz lustig, wenn sich Schüler unterhalten haben und ich mit reinsprechen konnte. Dadurch habe ich einen guten Draht zu den Schülern bekommen.“ Die Akzeptanz sei eine ganz andere gewesen, als ohne türkische Sprachkenntnisse.

Schwerpunkt Sport kommt ihr entgegen

Bezüglich der Flüchtlingskinder, die an ihrer jetzigen Schule Probleme mit Deutsch haben, gibt es in Absprache mit dem Schulamt bereits Unterstützung. Die betreffenden Schüler werden unter anderem zu Deutsch-Kursen nach Falkensee geschickt.

Zudem kommt Susan Wolf an der Arco-Schule entgegen, dass diese als Schwerpunkte Sport und Berufsorientierung hat. „Das ist genau mein‘s“, sagt die ehemalige Weitspringerin (größte Wettkampfweite: 5,86 Meter), die in Potsdam an der Sportschule war. So freut sie sich schon auf den Bau der Drei-Felder-Sporthalle, die demnächst entstehen soll, voraussichtlich bis 2023.

Unterricht derzeit schwierig

„Ideen, um zu verdeutlichen, dass wir eine Schule mit Sporthintergrund sind, gibt es ganz viele.“ Aber dies könne man erst umsetzen, wenn die Sportstätten zur Verfügung stehen, darunter auch die umgestaltete Außensportanlage mit der ersten wettkampffähigen 400-Meter-Bahn in Nauen.

„Vier Klassen in einer Ein-Feld-Sporthalle zu unterrichten, wie es derzeit noch geschieht, ist schon sehr speziell“, war eine ihrer ersten Erfahrungen an der Schule. Für den Übergang versucht sie gemeinsam mit der Stadt Nauen als Träger, weitere Sportmöglichkeiten in anderen Hallen auszuloten.

Kooperation mit Quax-Verein

Ideen hat Susan Wolf auch über den Sport hinaus. So ist die Schule im AG-Bereich eine Kooperation mit dem Quax-Verein zur Förderung von historischem Fluggerät eingegangen. „Dieser macht eine Arbeitsgemeinschaft mit den Kindern zum Thema Fliegen, und im Sommer wird er mit den Kindern auch fliegen“, sagt die Schulleiterin. „Da kann man den Schülern auch mal zeigen, warum sie in Physik etwas lernen. Darauf habe ich richtig Lust.“

Susan Wolf ist in Roskow aufgewachsen, hat nach ihrer Zeit an der Sportschule erst in Potsdam und Berlin und dann immer im Havelland gelebt, anfangs in Falkensee. Jetzt wohnt die Mutter zweier Töchter mit ihrer Familie in Dallgow-Döberitz. In ihrer Freizeit reitet sie gern und spielt auch mal Volleyball oder Handball.

Als sie sich in Nauen für den Schulleiterposten beworben hatte, war ihr die Stadt nicht ganz fremd. „Ich war früher zu Projekten ’Gegen Rechts’ in Nauen unterwegs. Nauen ist somit für mich kein unbekanntes Pflaster“, sagt sie.

