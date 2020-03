Nauen

Auf einen Geldautomaten hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in den Famila-Markt in der Schillerstraße abgesehen. Um dort hinein zu gelangen, öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zum Blumengeschäft und begaben sich offenbar zielgerichtet zum Geldautomaten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde versucht, den Automaten mit Hilfe eines Drahtseils aus der Wand-Verankerung zu reißen. Dieses Vorhaben schlug jedoch fehl. Nachdem die hauseigene Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Teilstück des Drahtseiles wurde dabei zurückgelassen.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Eine Spurensuche- sowie Sicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder Tatverdächtigen gemacht? Für Hinweise möchten sich Zeugen bitte an die Polizeiinspektion Havelland wenden unter Telefon 03322/2 75 12 24 oder an die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ Havelland