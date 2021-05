Nauen

Riesige Windräder mit einer Höhe von bis zu 250 Meter könnten bald das Bild der Landschaft südlich von Nauen prägen. Sie werden dann mittelfristig die bestehenden, maximal 150 Meter hohen Anlagen auf dem Gebiet der Stadt Nauen ersetzen. Das Ganze nennt sich Repowering. Und die Stadtverordneten haben jetzt den ersten Schritt unternommen, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Mit 13 Ja- und sieben Nein-Stimmen, bei fünf Enthaltungen, votierten sie am Montagabend für die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes „Windkraftnutzung“.

Bei ihrem ersten Anlauf vor ein paar Jahren, das Repowering in Nauen anzugehen, waren die Investoren noch nicht zum Zuge gekommen. Und auch jetzt herrscht noch viel Skepsis bei einigen Stadtverordneten, wie die Diskussion zeigte.

Nur noch 39 Anlagen

Der Vorteil des Repowerings wäre, dass statt der derzeit knapp 100 Windkraftanlagen künftig nur noch 39 auf dem Gebiet der Stadt Nauen stehen würden – errichtet in einem Zeitraum von bis zu 13 bis 15 Jahren, wie der Investor kürzlich ankündigte. Und die Abstände zur Wohnbebauung – vor allem in den von den Anlagen besonders betroffenen Dörfern Markee und Schwanebeck – wären deutlich größer als heute. Bestehende Windräder sollen abgerissen werden.

Allerdings ist die Dimension solcher Anlagen eine völlig andere als bisher. Darauf machte unter anderem Robert Borchert (SPD) aus Markee aufmerksam. „Man muss sich vorstellen, dass sich die Aussichtsplattform des Berliner Fernsehturms in 203 Meter Höhe befindet. Und die neuen Windkraftanlagen sind noch einmal ein Stück größer. Das muss man wirklich wollen.“ Er jedenfalls könne dafür noch nicht die Hand heben. „Maßgeblich ist die Akzeptanz der Bevölkerung.“

Weitere Informationen nötig

Gleicher Ansicht ist Fraktionskollege Michael Stober (SPD), der betonte, dass er nicht gegen Windkraft sei. Er forderte aber den Investor auf, eine angemessene Bürgerbeteiligung durchzuführen. „Die Menschen wollen Informationen haben.“ Wenn man ihnen genau erklärt, was passiert, und wenn sie sogar etwas weniger auf der Stromrechnung zu stehen haben, dann sorge das für Akzeptanz und ein besseres Gefühl in der Bevölkerung, meinte er.

Jan Könecke vom Investor sagte: „Wir haben angeboten, in die Ortsteile zu kommen und haben Präsenz in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen gezeigt. Wir sind bereit, uns den Fragen zu stellen.“ Ralph Bluhm (LWN), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung“, wies darauf hin, dass ein Angebot vorliege, einen Windpark mit solch großen Anlagen zu besuchen, um sich selbst ein Bild machen zu können. Doch wegen Corona sei das noch nicht möglich gewesen.

Abstände werden größer

Die Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste ist sich in Sachen Repowering aber nicht einig. Als Befürworter trat Raimond Heydt (Piraten) in der Sitzung auf. „Ich möchte, dass Windenergie in Nauen weiter existiert. Dazu wird es einen Beschluss zum Repowering brauchen.“ Er sieht es positiv, dass die Abstände der neuen Anlagen zur Wohnbebauung in Markee so groß sein werden, wie es derzeit zwischen der Wohnbebauung der Kernstadt und den jetzigen Anlagen der Fall sei.

Einig ist sich auch die CDU-Fraktion nicht. „Wir werden erstmals etwas von den Windkraftanlagen haben und können mit erheblichen Einnahmen als Stadt rechnen. Davon haben auch die Bürger etwas“, freut sich Thomas Große Rüschkamp. Man solle deshalb mit dem Planungsverfahren beginnen.

Stadt wird am Ertrag beteiligt

Große Rüschkamp bezog sich dabei auf die neue Möglichkeit im Energieeinspeisegesetz (EEG), wonach die Kommunen am Ertrag der neuen Windräder angemessen beteiligt werden können. Mindestens 0,2 Cent pro Kilowattstunde sind im Gespräch als Bedingung fürs Repowering. Weil die Kommune bisher keinen Vorteil von der Aufstockung der Anlagen hatte, war das erste Bauleitverfahren zu dem Thema auch gescheitert.

Für Große Rüschkamps Fraktionskollege Eckart Johlige (CDU) überwiegen indes beim Repowering die Nachteile – insbesondere für die betroffenen Bürger. So stört ihn unter anderem die Größe der geplanten Anlagen. Er stimmte deshalb mit Nein.

Der Teil-FNP „Windkraftnutzung“ in Nauen soll in Abstimmung mit der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming auf die Beine gestellt werden. Denn die ist dabei, den Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 zu erarbeiten, der wohl auch Windeignungsgebiete enthalten und den Kommunen entsprechende Vorgaben machen wird. Aber selbst, wenn der Teil-FNP später in Kraft treten sollte, müssen erst B-Pläne aufgestellt werden, bevor die Riesen-Windräder errichtet werden können.

