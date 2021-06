Nauen: Toilette für Behinderte umgerüstet

Nauen

Die von außen zugängliche Toilette zwischen dem Bürgerbüro und dem FGZ in Nauen kann ab sofort von Menschen mit einer Behinderung zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden. Dazu wurden die Türen mit einem speziellen Schließsystem umgerüstet. Laut Vorschrift gilt sie allerdings nicht als barrierefrei, da das Schlüsselloch keine normgerechte Höhe aufweist und es sich hier um keine Behindertentoilette handelt. Mit dem Umbau wurde jedoch ein technischer Kompromiss geschaffen.

In mehreren Ländern Europas gültig

Europaweit können mit dem Euro-WC-Schlüssel mehr als 12 000 Behindertentoiletten genutzt werden. Der Behindertenverband Osthavelland e. V. begrüßt die Umsetzung der Initiative durch die Nauener Stadtverwaltung. Angeregt wurde die Initiative vom Behindertenverband, dessen Vorsitzender Bodo Jannasch sagte: „Wir sind sehr erfreut, dass nun diese öffentliche Toilette in der Stadt Nauen mit der Euro-Behinderten-WC-Schließanlage ausgestattet wurde.“ Der originale Euro-WC-Schlüssel öffnet beinahe alle Autobahn-Raststätten- und Bahnhofstoiletten sowie öffentlichen Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden vieler Städte in Deutschland, Österreich, Schweiz und in weiteren europäischen Ländern. Der Schlüssel wird nur an Menschen mit Behinderung verschickt, die auf barrierefreie Toiletten angewiesen sind. Ist man im Besitz dieses Schlüssels, braucht man für die Nutzung der Toilette nichts zu bezahlen.

Barrierefreies Angebot

Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) e. V. ist darauf bedacht, dass der Schlüssel Menschen mit einer Behinderung ausgehändigt wird, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen sind. Das sind zum Beispiel schwer Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomaträger, Blinde, Schwerbehinderte, die hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfsperson brauchen. Weiterhin berechtigt sind Personen, die an Multipler Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa erkrankt sind und Menschen mit chronischer Blasen- Darmerkrankung.

Behindertenverband vermittelt den Schlüssel

Auf jeden Fall erhält man einen Schlüssel, wenn im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen aG, B, H, oder BL unabhängig vom Grad der Behinderung sowie G und Grad der Behinderung 70 Prozent aufwärts enthalten ist. 23 Euro werden pro Schlüssel berechnet. Wer einen solchen Schlüssel beantragen möchte, kann sich an den Behindertenverband Osthavelland e. V. wenden, Adresse: Ketziner Straße 5, 14641 Nauen, Telefon: 03321 / 48092 oder per E-Mail: Behindertenverband.ohv@Jannaschinfo.de

Von MAZonline