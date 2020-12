Nauen

Vor zwölf Jahren wurde der Ruheforst im Stadtwald Nauen eingerichtet. Seither können dort Verstorbene mitten in der Natur bestattet werden – beispielsweise an einer Eiche, einer Buche oder einer Birke. Zwölf Grabstellen stehen pro Baum zur Verfügung. In einer festgelegten Entfernung vom Stamm werden die Urnen in die Erde gelassen. 419 Bäume, Sträucher oder Baumgruppen wurden ausgewählt.

Eine Art der Bestattung, die auf anhaltend große Resonanz stößt, wie Christoph Artymiak von der Stadtverwaltung Nauen sagt. Deshalb reichten die 3,5 Hektar nicht mehr aus. „Wir waren nach gut zehn Jahren am Ende unserer Kapazitäten. Darum haben wir die Fläche 2019 um 1,33 Hektar erweitert.“

Bäume unter Trockenstress

Doch auch am Ruheforst geht die Trockenheit der vergangenen Jahre nicht spurlos vorbei. Viele Bäume – auch die, unter denen bestattet wird – sind einem großen Stress ausgesetzt. Manche sind schon abgestorben, in anderen ist nur noch wenig Leben.

Mittlerweile gibt es von Seiten einiger Besucher Kritik daran, dass abgestorbene Äste in der Nähe von Wegen nicht beseitigt werden, dass die Stadt als Betreiber dieses naturbelassenen Friedhofes ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachkommt.

Andere Verkehrssicherung

Für Artymiak unverständlich: „Im Wald gibt es eine andere Art der Verkehrssicherung als auf einem normalen Friedhof oder in einem Park.“ So müsse die Naturbelassenheit bestehen bleiben. „Da aber, wo tatsächlich Gefahr besteht, werden auch Äste oder Bäume entfernt“, macht er deutlich. „Es geht hier aber um eine Verkehrssicherung, die angemessen ist für einen Wald.“

Das kann auch Förster Tino Flindt von der Firma Komforst bestätigen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Kaeding betreut er den Ruheforst im Auftrag der Stadt. „Das Konzept würde nicht funktionieren, wenn wir jeden trockenen Ast absägen würden. Im Wald bestehen bestimmte Risiken. An den Hauptwegen gucken wir aber schon genauer, auch wenn der Kreis der Leute, die hier entlang laufen, überschaubar ist“, sagt Flindt.

Altbäume betroffen

Und es hänge auch von den Baumarten ab. Bei einer Eiche sei es nicht ganz so dringend, abgestorbene Äste zu entfernen – anders als etwa bei Buchen. Da könnten Äste schnell mal unvermittelt abbrechen.

Dass die lang anhaltende Trockenheit der Vergangenheit den Wald verändert und Bäume absterben, kann aber auch Flindt feststellen. „Das betrifft vor allem Altbäume und insbesondere Buchen.“ An einer Stelle hat er deshalb eine Fläche mit drei Buchen als Bestattungsbäumen mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.

Grundwasser abgesackt

„Das machen wir, damit die Leute wissen, dass Gefahr besteht. Wir beobachten jetzt, wie es sich entwickelt, denn Teile der Krone leben noch. So lange schneiden wir sie auch nicht ab, um der Natur Zeit zu geben, sich zu regenerieren“, sagt der Förster.

Und er weiß auch, warum es die Natur immer schwerer hat: „Die Bäume hier waren jahrzehntelang luxuswasserversorgt. Sie fanden Wasser in einer Tiefe von einem bis 1,5 Meter. Dies ist an vielen Stellen nun nicht mehr so, doch sie können mit ihren Wurzeln nicht hinterher wachsen.“

Drei Bäume ersetzt

Grundsätzlich seien aber Schäden durch Trockenheit noch kein ganz großes Problem im Ruheforst, wie Flindt sagt. Drei Bäume mussten oder müssen ersetzt werden. Bei sechs weiteren Altbuchen „müssen wir schauen, ob wir neue Bäume pflanzen oder aber auf Naturverjüngung setzen“.

Wo es möglich ist, plädiert er für Letzteres. „Solche Bäume sind widerstandsfähiger als welche, die gepflanzt werden. Das Problem ist nur, dass sie sehr langsam wachsen und es lange dauert, bis sie ein gewisse Größe erreichen.“ Nicht zuletzt fressen Mäuse oder Wildschweine ganz gerne die Eicheln, aus denen eigentlich Bäume werden sollen.

Nachpflanzung von Bäumen

Viele Menschen, die ein Bestattungsrecht erwerben im Ruheforst, suchen sich dazu stattliche Bäume aus. Doch in den 98 Jahren, für die sie das Recht haben, kann viel passieren mit dem Baum. „Die Leute wissen das aber. Sie kennen den Prozess und haben in der Regel kein Problem damit, dass im Falle des Absterbens ein junger Baum aus einer Nachpflanzung oder Naturverjüngung an die Stelle des Altbaumes tritt“, so Flindt.

Manche Leute würden sich sogar gezielt einen noch recht jungen Baum auswählen, der ohne menschliche Hilfe entstanden ist und in wenigen Jahrzehnten eine ordentliche Größe erreicht haben wird. „Wir ‚verkaufen‘ zunehmend Bäume aus der Naturverjüngung. Viele begründen es damit: Dann sehe ich, dass er noch wächst“, so der Förster.

Zuhause für Fledermäuse

Gepflanzte Bäume hätten zudem den Nachteil, dass sie regelmäßig gegossen werden müssen, damit sie sich entwickeln können. Tino Flindt weist zudem darauf hin, dass der Stamm abgestorbener Bäume stehen bleibt und dann Fledermäusen ein Zuhause bietet.

Bisher gab es im Nauener Ruheforst rund 800 Beisetzungen. Von den insgesamt 5028 Grabstellen wurden zudem 2562 zwar erworben, aber sind noch nicht belegt. „Die Leute kaufen sich die Stellen schon im Voraus. Fast 80 Prozent sind Berliner, aber auch viele Menschen aus Nauen, Schönwalde-Glien oder Oberkrämer haben eine Grabstelle im Ruheforst reserviert.“

Von Andreas Kaatz