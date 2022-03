Nauen

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 20.10 und 22.45 Uhr vermutlich mit einem Schraubendreher, den sie am Ort zurückließen, das Fenster eines Baucontainers in der Straße Am Güterbahnhof in Nauen aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte die geschädigte Baufirma laut Polizei noch nicht sagen.

Von MAZonline