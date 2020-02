Nauen

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am Dienstag gegen 15 Uhr in der Waldemarstraße in Nauen einen Audi stoppen, bei dem der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht.

Ein Schnelltest bei dem 28-Jährigen schlug positiv auf Amphetamine an. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Von MAZonline