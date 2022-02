Nauen

Mehr als 60 Wohnungsbauvorhaben sind derzeit und in den kommenden Jahren in der Stadt Nauen in Realisierung oder Planung. Das hat zur Folge, dass die benötigte Menge an Trinkwasser deutlich zunehmen wird. Gleiches gilt für das Aufkommen an Schmutzwasser.

So gibt es durchaus Befürchtungen, dass das Wasserwerk Nauen, das hauptsächlich für die Versorgung der Stadt zuständig ist, nicht ausreichend Trinkwasser zur Verfügung stellen könnte, um die zusätzlichen Bewohner zu versorgen.

Es muss umfangreich investiert werden

Doch Thomas Seelbinder, Vorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland (WAH) in Nauen, konnte jetzt im Nauener Bauausschuss Entwarnung geben. Die angekündigten Zuwachszahlen bis 2030 könnten bewältigt werden, allerdings muss dazu umfangreich investiert werden.

„Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr 2025 in der Stadt 6800 Einwohner mehr versorgen müssen. Und bis 2030 werden noch einmal 2300 Einwohner dazu kommen. Damit ist ein wesentlich erhöhter Wasserverbrauch in der Stadt sicherzustellen“, sagte er.

Bis 2025 erhöht sich der Verbrauch um 300 000 Kubikmeter

Ausgehend davon, dass jeder Einwohner im Durchschnitt etwa 120 Liter am Tag verbraucht, werde sich der Wasserbedarf bis 2025 in der Stadt Nauen um knapp 300 000 Kubikmeter im Jahr erhöhen und bis 2030 um weitere 100 000 Kubikmeter.

„Klar ist, dass das Wasserwerk Nauen, so wie es da steht, den Trinkwasserbedarf in der Stadt ab 2025 nicht allein sicherstellen kann“, so Seelbinder. Denn derzeit habe man eine genehmigte Jahresproduktion und Netzabgabe an diesem Wasserwerk von 1,277 Millionen Kubikmeter. Verbraucht wurden 2020 etwa 1,043 Millionen Kubikmeter.

Neues Wasserwerk entlastet das Wasserwerk Nauen

Seelbinder wies darauf hin, dass fast alle Wasserwerke des Verbandes über ein so genantes Verbundsystem miteinander verknüpft sind und sich somit gegenseitig unterstützen können. So habe die Inbetriebnahme des Wasserwerkes Radelandberg im März vorigen Jahres, das für die Versorgung des Olympischen Dorfes gedacht ist, dazu geführt, dass das Wasserwerk der Stadt Nauen um 100 000 Kubikmeter im Jahr entlastet wurde. Aber auch das wird nicht reichen.

„Deshalb haben wir eine Erweiterung der Aufbereitungskapazität am Wasserwerk von 1,277 Millionen Kubikmeter auf 1,5 Millionen beantragt“, so Seelbinder. Damit werde man an der Grenze der Aufbereitungskapazität sein, mehr sei nicht möglich. „Wir gehen davon aus, dass die Genehmigung im Laufe dieses Jahres kommen wird“, so der Verbandsvorsteher.

Wasserwerk Börnicke spielt entscheidende Rolle

Eine entscheidende Rolle bei der Trinkwasserversorgung wird deshalb künftig das Wasserwerk in Börnicke spielen. Dort will der Verband jetzt zwei Millionen Euro investieren, um die Anlage zu vergrößern. Momentan beträgt die Aufbereitungskapazität 189 000 Kubikmeter pro Jahr.

„Wir haben jetzt genehmigt bekommen, dass wir dort ab sofort 711 000 Kubikmeter fördern können und damit 522 000 mehr.“ In diesem Jahr soll das Wasserwerk Börnicke ausgebaut werden. Geplant ist, einen Behälter von 800 Kubikmeter zu errichten und eine neue Wasserleitung von Börnicke Richtung Nauen-Nord zu bauen sowie eine Druckerhöhungsstation.

Zusätzliche Wasserleitung in die Stadt hinein

Aber damit nicht genug: Vorgesehen ist auch, eine zusätzliche Wasserleitung vom Wasserwerk Nauen bis hinein in die Stadt zu errichten, um insbesondere die neuen Gebiete im Süden und Südwesten besser versorgen zu können. „Wir werden diese Leitung im nächsten Jahr bauen“, sagt Thomas Seelbinder. Zudem gebe es eine Erhöhung der Aufbereitungskapazität pro Stunde am Wasserwerk, um Spitzenzeiten besser abdecken zu können.

Auch in Sachen Schmutzwasser muss der Verband tätig werden. So sollen die im Süden und Südwesten ausgewiesenen Wohngebiete über eine gesonderte neue Druckleitung in Richtung Klärwerk entsorgt werden, das sich nördlich der Stadt befindet. „Das Schmutzwasser wird im Süden gesammelt und auf einer neuen Trasse um die Stadt herum direkt zum Klärwerk geführt“, sagt der Verbandsvorsteher.

Vorhandenes Schmutzwassersystem wird nicht überlastet

Somit verhindere man auch, dass das vorhandene Schmutzwassersystem überlastet wird. Hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit des Klärwerks müsse man sich indes keine Sorgen machen. Dieses sei vom Verband schon zweimal erweitert worden, die Kapazitäten reichen aus.

Der WAH wird 2022 im Trinkwasserbereich 7 Millionen Euro investieren. Davon sind allein 3,6 Millionen Euro für die künftige Sicherung der Trinkwasserversorgung von Nauen vorgesehen. Grundsätzlich werde ein Großteil der anfallenden Kosten im Trink- und Schmutzwasserbereich von denen getragen, die einen Vorteil davon haben, nämlich von den Investoren. „Sie werden über Erschließungsverträge an den Kosten beteiligt“, so der Vorsteher.

Ob das Trinkwasser angesichts der Klimaveränderungen künftig überhaupt in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird, fragte Ilse Gerlach (SPD). Da sieht Seelbinder jedoch kein Problem. „Unser Trinkwasser fördern wir in Nauen aus 90 bis 110 Meter Tiefe aus dem vierten Grundwasserleiter.“

Von Andreas Kaatz