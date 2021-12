Nauen

Es war für den Nauener Tobias Brudlo alias Tobo DAS Erlebnis in diesem Jahr, wenn nicht gar in seiner ganzen bisherigen Karriere: DJ Paul van Dyk kam Ende August auf die Freilichtbühne Nauen zum Dreams Open Air. „Das ist schon eine große Sache“, sagt der Nauener, der sich riesig freute, dass der Weltstar den Weg nach Nauen gefunden hat. Er selber sorgte an dem Tag mit seinem Veranstaltungsservice für Licht, Ton und Gastronomie.

„Es war eine große Bestätigung in der schlechten Zeit“, sagt der 32-Jährige. Denn der Veranstaltungsbranche geht es seit Beginn der Corona-Pandemie äußerst schlecht. Wenn er zurückblickt auf 2020/21, dann kommt er zu dem Fazit: „Ich habe die Unkosten decken können, aber mehr auch nicht.“

Vermietung von Technik ging stark zurück

Weil nichts mehr stattfand, lief auch seine Vermietung von Technik nicht. Diskokugeln, Kabel aller Art, Nebelmaschinen, Lautsprecherboxen oder Scheinwerfer blieben an ihren Plätzen in den Regalen. Doch immerhin: Er weiß, dass es anderen deutlich schlechter ging. Manche mussten sogar aufgeben. „Ich habe einen Kumpel, der Moderator ist und der jetzt erst einmal Stapler fahren muss.“

Mehr als 1000 Besucher kamen Ende August zur Veranstaltung mit Paul van Dyk auf der Freilichtbühne Nauen Quelle: Privat

Bis zur Pandemie lief es bei ihm super. „2018 und 2019 sind gute Jahre gewesen. Ich war jedes Wochenende von Mai bis Oktober unterwegs.“ Ob Dorffeste, Hochzeiten oder private Feiern, es gab genug zu tun für den Nauener, den man nicht ohne Mütze kennt. Sie ist sein Markenzeichen.

Autokino in Nauen war leider kein Erfolg

„Als Corona kam, war dann plötzlich gar nichts mehr los. Aber wir konnten uns trotzdem über Wasser halten“, sagt er. Wir – das ist auch sein Geschäftspartner Enrico Gennrich. Mit ihm zusammen veranstaltete er im Sommer 2020 für zwei Monate das Autokino auf dem Sägewerksplatz in Nauen.

Leider blieb das Projekt hinter den Erwartungen zurück, unterm Strich stand ein ordentliches Minus. „Ich dachte, das Erlebnis Autokino ist was Cooles, aber in Nauen hat es leider nicht funktioniert. Wir hatten unter anderem viele Potsdamer und Berliner, auch welche aus Oberhavel. Aber die Nauener selber reagierten sehr verhalten“, sagt er. Einigen seien die 10 Euro fürs Ticket zu teuer gewesen.

Reihenweise Absagen kassiert

Vor allem für 2020 musste sein Ein-Mann-Unternehmen viele Veranstaltungsabsagen entgegennehmen. Hochzeitstermine, die 2019 vereinbart worden waren, fielen aus. Das Gleiche galt für Geburtstagsfeiern oder Karnevalsveranstaltungen 2021. Denn seit gut sechs Jahren legt er bei den närrischen Vereinen in Kremmen und Töplitz auf, sorgt dort mit seiner Musik für Stimmung.

„Als dann nach ein paar Monaten Ende August wieder die erste Hochzeit stattfand, wusste ich, was ich die Zeit über vermisst habe. Die Leute haben super gefeiert, es war eine runde Mucke“, sagt er. Froh war er auch darüber, dass er in dem Jahr zwei Veranstaltungen auf der Nauener Freilichtbühne hatte.

Mit 12 das erste Mischpult gehabt

2021 sei es dann schon recht zeitig mit Geburtstagen und anderen Festen losgegangen, sagt Tobias Brudlo, der schon mit 12 Jahren seines erstes Mischpult erhalten und im Familien- und Bekanntenkreis Musik gemacht hatte. Nun hofft er, dass es in diesem Jahr besser läuft, unter anderem ist er bereits für die Erntefeste in Bredow und Flatow gebucht.

„Es wird schon irgendwann wieder losgehen, man kann sich nur überraschen lassen. Wir werden überleben und hoffen, dass es mal wieder so wird wie vor der Pandemie“, blickt er optimistisch in die Zukunft.

Böse Überraschung erlebt

Allerdings gab es für ihn vor Kurzem eine böse Überraschung. Denn er erfuhr, dass er seine Lagerräume nur noch bis November nächsten Jahres nutzen kann. Dann läuft der Mietvertrag unerwartet aus. Die Halle in der Schützenstraße soll einem Bauprojekt mit Reihenhäusern weichen.

Für ihn war diese Nachricht auch deshalb ärgerlich, weil er vor nicht allzu langer Zeit eine Menge Geld in die Räume gesteckt hat. 18 000 Euro wurden unter anderem für den Einbau der Heizung, für Elektroinstallation und den neuen Fußboden ausgegeben. „Mit Kumpels und Freuden haben wir alles selber gemacht“, sagt der gelernte Steinmetz, der 2008 den Veranstaltungsservice gegründet hat.

„Unbefriedigende Situation für alle“

„Wir haben hier viele Stunden verbracht. Ich kenne jede Schraube mit Namen.“ Brudlo hätte sich gewünscht, von seinem Vermieter eher über die Verkaufsabsichten für die Halle informiert worden zu sein. Denn dann hätte er sich die aufwendigen Arbeiten gespart. Nach einem klärenden Gespräch kürzlich räumt er ein: „Es ist für alle eine unbefriedigende Situation.“

Jetzt schaut er sich nach einer neuen bezahlbaren Lagermöglichkeit um, hat diese aber noch nicht gefunden. Er weiß nur: Wenn es 2022 mit den Veranstaltungen richtig losgehen sollte, dann wird es zusammen mit dem anstehenden Umzug zeitlich recht eng.

Zur Hochzeit in Italien eingeflogen

Trotzdem träumt er schon wieder von einem vollen Terminkalender, in dem nicht nur Veranstaltungen im Havelland oder in Oberhavel stehen. Außergewöhnlich war eine Mucke Ende Juli 2021 in Italien. „Da wurde ich für eine Hochzeit eingeflogen“, sagt er. Das Brautpaar ist aus dem Havelland gewesen, kam über Mund-zu-Mund-Propaganda auf ihn zu und bezahlte auch Flug und Hotel.

Ein schönes Erlebnis, an das Tobias Brudlo gern zurückdenkt. Aber seine Ausrüstung ist auch schon ohne ihn auf Reisen gegangen. So flog die Tontechnik vor Jahren mal auf eine Brillenmesse, die in Paris stattfand.

Von Andreas Kaatz